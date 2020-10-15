阿嬤味道回來了！明星花露水3D悠遊卡 下周一限時預購

除了現在正進行悠遊付獨家預購的寶可夢3D造型悠遊卡外，悠遊卡公司又推出另一款懷舊造型悠遊卡「明星花露水3D造型悠遊卡」，當年飄香超過百年的芳香聖品風華重現，讓「阿嬤的味道」繼續傳承下去。

明星花露水源自清光緒33年（西元1907年），上海「中西大藥房」董事長周邦俊醫師參考「中華藥典」，以酒精加上玫瑰、茉莉等多種花香精調配而成，年產量一度高達1000萬瓶，成為當時女性化妝台不可或缺的味道。

明星花露水原本被當作香水使用，但因酒精濃度高，也常被作為醒腦、祛臭、止癢、消毒等用途，而深綠色玻璃瓶包裝、標商上的小女孩拉起裙擺的圖案、以及「越久越香」等廣告用語，都是消費者對明星花露水歷久不衰的記憶。

悠遊卡公司表示，此款造型悠遊卡以等比例仿真方式製作，搭配鑰匙圈吊飾，讓明星花露水成為小巧趣味又實用的「明星花露水3D造型悠遊卡」，販售時間自10月19日上午11時起至10月23日晚間23時59分止，每個售價新台幣290元，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時預購。