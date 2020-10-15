不熟稅捐規定 子留學日本用信用卡代購害父親被罰百萬

因疫情影響，民眾出國購物不像以往方便，台中市一名在日本讀書的留學生即以父親的信用卡附卡兼職代購，想以此貼補生活費用，未料因他把得款匯進父親的信用卡帳戶內以繳交卡費，1年內累積了7百多筆、金額達1千5百多萬元，因此被國稅局盯上，並害得父親得面臨近百萬元的稅金及罰款，讓這位父親大感吃不消。

這位父親最近向立法委員何欣純陳情，何欣純經調查後上午說，因這位市民的帳戶匯款有多筆，銀行因此依規定通報金管會等單位，國稅局也獲報進行稽查，初步認定其中約有9百萬元屬於他兒子在日本的代購銷售所得，必須補繳營業稅額及罰金，合計近百萬元。

何欣純指出，許多民眾以為網路交易神不知鬼不覺，不知銀行裡的每筆金流都會被金管會、國稅局依洗錢防制法和稅捐相關規定進行掌控。依財政部資料，去年1月到今年9月底止，已查獲近百件代購逃漏稅案例，補徵及罰款達3千萬元。

她提醒，目前規定網路賣家每月銷售額逾8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰。

這位市民說，他的兒子29歲，在日本半工半讀。他多年前曾向銀行申辦一張航空公司聯名卡、連一般消費都可以累積飛行哩程，並把附卡給兒子使用。但是他今年7月卻突然收到國稅局的公文通知，要求針對去年3月到今年2月間資金往來情形進行說明，原因在於國稅局查出他的帳戶在這1年裡，已累積755筆、金額逾1千5百萬元的資金匯入。