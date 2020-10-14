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比漾廣場周年慶服飾「2千送3百」 低門檻高回饋催出買氣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Mo-Mo-Paradise壽喜燒在比漾廣場B2開出全台最新店型。
Mo-Mo-Paradise壽喜燒在比漾廣場B2開出全台最新店型。

位於永和的比漾廣場周年慶於10月15日開跑，全館指定櫃與化妝品推出單櫃滿2千送2百，天氣逐漸轉涼，為了激出服飾買氣，首四日雙北獨家祭出服飾滿「2千送3百」優惠，果然低門檻高回饋方式奏效，預購期間讓市場普遍疲軟的服飾在比漾衝出40～50％的高成長。首二日聯手館內6大餐飲推出「6元加購價」，B2秀朗市場美食街與超市在首四日也推出買一送一等優惠。

深耕永和在地的比漾廣場，6年來持續進行改裝，包括引進喜樂時代影城與人氣話題餐飲進駐，周年慶前，Mo-Mo-Paradise壽喜燒在B2開出全台最新店型登場，10月15日至10月28日推出比漾周年慶限定，平日四人同行「單湯底升級雙湯底」。

看好消費者不能出國，將進行「自我犒賞」。比漾廣場針對周年慶三大業種美妝、服飾、家用家電加碼回饋。像是化妝品除了單櫃2千送2百，首四日「會員」享化妝品滿12,000萬加送500餐飲券；「聯名卡友」消費滿5千加贈100元禮券，再享迪奧、蘭蔻、雅詩蘭黛等62款商品額外加碼優惠。

另外，隨著疫情讓「宅經濟」、「健康養生」需求更明顯升溫，比漾廣場周年慶特別推出智慧家電、喝好水兩大主題區，以及多款5折起的超值料理鍋具與寢具等冬季家用品。10月15日至10月28日期間，大家電單櫃消費滿1萬元送1千元贈品券。

喜樂時代影城在周年慶期間，將推出11大新片雙和獨家上映，10月30日超人氣動漫電影「鬼滅之刃」熱鬧上映更是一大話題，將同步推出限量6款主要電影角色公仔套票，有望再吸引一波人潮入館。

板橋大遠百周年慶將於10月22日正式開跑，在此之前展開預購同享周年慶優惠，化妝品單筆滿2千送2百，首12日單筆滿萬再加送250；國際精品單筆滿1萬送1千，百貨服飾、名品當日滿5千送5百。環球購物中心中和店周年慶10月21日前，會員全館當日累計消費滿5千元送5百元電子禮券，刷GMpay再加贈100元，若再加上使用GMpay刷Global Mall聯名卡，滿5千再加送3百元電子禮券。

比漾廣場周年慶10/15～10/28全館指定櫃單櫃滿2千送2百。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶10/15～10/28全館指定櫃單櫃滿2千送2百。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶來店禮與在地青農與台灣百年老字號品牌合作，推出特色來店禮。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶來店禮與在地青農與台灣百年老字號品牌合作，推出特色來店禮。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶於10月15日開跑。圖／比漾廣場提供
比漾廣場周年慶於10月15日開跑。圖／比漾廣場提供

周年慶 化妝品 禮券

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