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Q版香奈兒女士吊墜可愛慘了！ 這款J12比上一代更厲害

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒發表全新MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，歡慶J12 20週年。圖／香奈兒提供
香奈兒發表全新MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，歡慶J12 20週年。圖／香奈兒提供

還記得2017年所推出的MADEMOISELLE J12，表盤中央一個卡通版的香奈兒女士揮動雙手、指示時間？今年歡慶J12上市20周年，全新限量作再次出動超可愛的卡通版的香奈兒女士，不過，這款MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，俏皮的卡通版香奈兒女士為一枚鑲滿鑽石的立體吊墜！MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表共有黑白兩色抗磨精密陶瓷可選，各限量20只，除了表圈鑲嵌梯形切割鑽石，表盤以12顆鑽石時標點綴，表背也鑲嵌美鑽之外，立體的香奈兒女士吊墜身穿以白金與224顆鑽石打造的套裝，並以黑漆點綴點睛與頭髮。

除了歡慶J12的俏皮香奈兒女士吊墜限量之作，香奈兒也同時發表了多枚全新表款，在材質與顏色上提供更豐富的選擇。八角型表殼的BOY∙FRIEND腕表，今年首度以精鋼表殼搭配乳白色扭索紋表盤，表帶為裝飾菱格紋圖騰小牛皮，與經典的2.55包相呼應。新表款同時結合可替換式表帶，共推出三種樣式：小牛皮菱格紋、小牛皮壓印鱷魚紋及斜紋軟呢材質，備有霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色等多種色彩，可依個人喜好玩味時計風格樂趣。

誕生於2017年的CODE COCO腕表，以2.55包的經典釦頭為靈感，今年一口氣推出3款新作。CODE COCO大型款腕表將香奈兒女士於1930年代所設計馬爾他十字架手環注入設計，採用寬版精鋼材質為表帶；CODE COCO皮革腕表則首度將2.55包款標誌性配色運用於表帶設計，內襯搭配勃根地紅皮革飾以銀色滾邊，更完整呈現2.55包的精髓。以香奈兒女士最鍾愛的黑色為靈感的CODE COCO黑色腕表，精鋼表扣裝飾黑色ADLC（Amorphous Diamond Like Carbon）類鑽碳鍍層，與黑色霧面抗磨精密陶瓷表帶形成材質對比呼應。

專為男性打造的MONSIEUR de CHANEL腕表，搭載品牌首只自製高級複雜機芯Caliber 1，具有瞬間跳時及逆跳分鐘的功能，極致簡潔的表盤展現獨特的紳士氣息。今年，全新深藍粒紋表盤款式，採用品牌美學中象徵「陽剛」與「決心」的優雅藍色，詮釋出男性獨立、主宰自己的命運的力量感。

CODE COCO腕表系列，（由上至下）CODE COCO黑色腕表，38.1 x 21.5 x 7.8毫米黑色霧面高抗磨陶瓷和黑色ADLC類鑽碳鍍層精鋼表殼及表鍊，26萬7,000元，限量發行255枚；CODE COCO皮革腕表，39.3 x 25.0 x 8.8毫米精鋼表殼搭配黑色菱格紋小牛皮，30萬元，限量發行255枚；CODE COCO大型款腕表，50.4 x 30.9 x 10.7毫米鈦金屬表殼及表鍊，23萬6,000元，限量發行255枚。圖／香奈兒提供
CODE COCO腕表系列，（由上至下）CODE COCO黑色腕表，38.1 x 21.5 x 7.8毫米黑色霧面高抗磨陶瓷和黑色ADLC類鑽碳鍍層精鋼表殼及表鍊，26萬7,000元，限量發行255枚；CODE COCO皮革腕表，39.3 x 25.0 x 8.8毫米精鋼表殼搭配黑色菱格紋小牛皮，30萬元，限量發行255枚；CODE COCO大型款腕表，50.4 x 30.9 x 10.7毫米鈦金屬表殼及表鍊，23萬6,000元，限量發行255枚。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表小型款，27.9 x 21.5 x 6.2毫米精鋼表殼，12萬4,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表小型款，27.9 x 21.5 x 6.2毫米精鋼表殼，12萬4,000元。圖／香奈兒提供
Monsieur de CHANEL腕表，40毫米18K白金表殼、深藍粒紋表盤、Caliber 1手上鍊機芯，1,30萬3,000元，限量55枚。圖／香奈兒提供
Monsieur de CHANEL腕表，40毫米18K白金表殼、深藍粒紋表盤、Caliber 1手上鍊機芯，1,30萬3,000元，限量55枚。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表中型款，34.6 x 26.7 x 7.3毫米精鋼表殼鑲鑽，29萬6,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表中型款，34.6 x 26.7 x 7.3毫米精鋼表殼鑲鑽，29萬6,000元。圖／香奈兒提供
MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，黑色抗磨精密陶瓷鑲嵌鑽石，3,40萬8,000元。圖／香奈兒提供
MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，黑色抗磨精密陶瓷鑲嵌鑽石，3,40萬8,000元。圖／香奈兒提供
MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，白色抗磨精密陶瓷鑲嵌鑽石，340萬8,000元。圖／香奈兒提供
MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，白色抗磨精密陶瓷鑲嵌鑽石，340萬8,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表 鑽石

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