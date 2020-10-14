Q版香奈兒女士吊墜可愛慘了！ 這款J12比上一代更厲害

還記得2017年所推出的MADEMOISELLE J12，表盤中央一個卡通版的香奈兒女士揮動雙手、指示時間？今年歡慶J12上市20周年，全新限量作再次出動超可愛的卡通版的香奈兒女士，不過，這款MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，俏皮的卡通版香奈兒女士為一枚鑲滿鑽石的立體吊墜！MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表共有黑白兩色抗磨精密陶瓷可選，各限量20只，除了表圈鑲嵌梯形切割鑽石，表盤以12顆鑽石時標點綴，表背也鑲嵌美鑽之外，立體的香奈兒女士吊墜身穿以白金與224顆鑽石打造的套裝，並以黑漆點綴點睛與頭髮。

除了歡慶J12的俏皮香奈兒女士吊墜限量之作，香奈兒也同時發表了多枚全新表款，在材質與顏色上提供更豐富的選擇。八角型表殼的BOY∙FRIEND腕表，今年首度以精鋼表殼搭配乳白色扭索紋表盤，表帶為裝飾菱格紋圖騰小牛皮，與經典的2.55包相呼應。新表款同時結合可替換式表帶，共推出三種樣式：小牛皮菱格紋、小牛皮壓印鱷魚紋及斜紋軟呢材質，備有霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色等多種色彩，可依個人喜好玩味時計風格樂趣。

誕生於2017年的CODE COCO腕表，以2.55包的經典釦頭為靈感，今年一口氣推出3款新作。CODE COCO大型款腕表將香奈兒女士於1930年代所設計馬爾他十字架手環注入設計，採用寬版精鋼材質為表帶；CODE COCO皮革腕表則首度將2.55包款標誌性配色運用於表帶設計，內襯搭配勃根地紅皮革飾以銀色滾邊，更完整呈現2.55包的精髓。以香奈兒女士最鍾愛的黑色為靈感的CODE COCO黑色腕表，精鋼表扣裝飾黑色ADLC（Amorphous Diamond Like Carbon）類鑽碳鍍層，與黑色霧面抗磨精密陶瓷表帶形成材質對比呼應。