聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費送「小新、左衛門娃娃」！藏壽司插旗大直att
來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，宣布將於11月3日進駐大直ATT，開設在台第30間分店。試營運期間，消費滿額還能把「蠟筆小新娃娃」抱回家。另外藏壽司也首度於松江南京店，推出8款台灣限定的「KURA弁」，方便上班族用餐。同時針對食慾之秋，藏壽司也推出「醃漬大生鮮蝦」及「北海道重乳酪蛋糕」等新品選擇。
創業於1977年的藏壽司，在2014年正式登台，目前在台共有29間分店。即將開幕、位於大直att的藏壽司大直att店，乃是在台第30間門市，設有153席座位，並將於10月27日起進行試營運。試營運期間，參加FB活動即可享9折優惠，另外來店消費滿1,500元，就可獲得「小新趴姿沙包」或是「左衛門趴姿沙包」，共計200個。
不僅大直att店有滿額優惠，自10月19日起，包括高雄、新竹、台北等9間指定藏壽司門市，也推出滿額贈禮。凡消費滿3,000元，即贈送「巧客比」造型鱷魚收納盒，兼具置物與座椅的雙重功能，限量100個。消費滿2,000元，則可贈送「可愛坐姿小白抱枕」，限量186個。至於消費滿1,500元，可獲贈小新或左衛門沙包娃娃，總共限量1,474個。
除了新店開幕外，藏壽司松江南京店也以鮭魚、鮭魚卵、松葉蟹等店內人氣食材，推出外帶限定的8款「KURA弁」，共計有三鮮散壽司、名物炙燒散壽司、炙燒鮭魚肚&鮭魚卵散壽司、松葉蟹肉散壽司、海鮮散壽司、鮭魚散壽司、鮭魚親子散壽司、炙烤鮭魚親子散壽司等選擇，將於10月20日起開始供應，每份售價130～160元。而在全台門市，也有醃漬大生鮮蝦、雞肉天婦羅握壽司、日本產熟成真鯛、北海道重乳酪蛋糕等期間限定產品登場，每盤40元起。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言