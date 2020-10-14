免費送「小新、左衛門娃娃」！藏壽司插旗大直att

來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，宣布將於11月3日進駐大直ATT，開設在台第30間分店。試營運期間，消費滿額還能把「蠟筆小新娃娃」抱回家。另外藏壽司也首度於松江南京店，推出8款台灣限定的「KURA弁」，方便上班族用餐。同時針對食慾之秋，藏壽司也推出「醃漬大生鮮蝦」及「北海道重乳酪蛋糕」等新品選擇。

創業於1977年的藏壽司，在2014年正式登台，目前在台共有29間分店。即將開幕、位於大直att的藏壽司大直att店，乃是在台第30間門市，設有153席座位，並將於10月27日起進行試營運。試營運期間，參加FB活動即可享9折優惠，另外來店消費滿1,500元，就可獲得「小新趴姿沙包」或是「左衛門趴姿沙包」，共計200個。

不僅大直att店有滿額優惠，自10月19日起，包括高雄、新竹、台北等9間指定藏壽司門市，也推出滿額贈禮。凡消費滿3,000元，即贈送「巧客比」造型鱷魚收納盒，兼具置物與座椅的雙重功能，限量100個。消費滿2,000元，則可贈送「可愛坐姿小白抱枕」，限量186個。至於消費滿1,500元，可獲贈小新或左衛門沙包娃娃，總共限量1,474個。