美味加「貝」！ 雲霧之灣2020白蘇維濃搭衝浪貝

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

新年份報到！2020年紐西蘭雲霧之灣白蘇維濃白酒，是非常具有紀念價值的一個年份，因為大自然給予葡萄園近乎完美的條件，漂亮地展現優雅與平衡。新年份酒款即將於10月15日上市，建議售價910元。

2020年紐西蘭雲霧之灣白蘇維濃白酒，香氣明亮而集中，洋溢成熟的葡萄柚及百香果的誘人香氣，展現含蓄的礦物風味，相當適合搭配海鮮享用。

今年與同樣來自紐西蘭南島東北部的Cloudy Bay海灣的紐西蘭雲灣衝浪貝（Cloudy Bay Clam）合作推廣，讓美味體驗加「貝」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

將白蘇維濃白酒搭配同樣來自Cloudy Bay海灣的雲灣衝浪貝Surf Clam，生吃時微帶天然清新柑橘味，與白蘇維濃白酒巧妙呼應；煮熟後則呈現鹹味層次，搭配白蘇維濃白酒，更顯其平衡的果酸味。

雲霧之灣於1985年由David Hohnen所創立，是馬爾波羅灣Marlborough最早建立的五個釀酒廠之一。為了堅守品質並捕捉馬爾波羅灣生動且獨特的風味，雲霧之灣白蘇維濃白酒，由產區中九個不同的葡萄園區精選果實釀製而成，堅持夜間手工採收，以保持葡萄新鮮氣息，並於不鏽鋼酒槽進行低溫發酵，再由釀酒師挑選最能展現各區塊特色的葡萄酒進行最終調和並裝瓶，保留豐腴酒體、果香十足的最大價值，同時展現馬爾波羅灣純淨生動的風味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。