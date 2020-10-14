不看雞湯文改喝雞精吧！Marimekko X 老協珍推聯名禮盒

最近網路話題「雞湯文」正流行，不過芬蘭設計師品牌Marimekko最新跨界不喝雞湯，喝的是雞精。這回Marimekko攜手80年老店老協珍推出三款聯名禮盒，搭配標誌性的繽紛印花，時尚又補身！

這次Marimekko X 老協珍以「勇敢」、「溫柔」、「美麗」作為三款禮盒的主題，分別主打有愛而勇敢的熬雞精、細緻溫潤的燉燕窩以及新品膠原蛋白美顏飲，每款禮盒各自都配有不同的Marimekko經典Unikko紅色罌粟花印花產品，有肩背購物袋、雨傘和口金包，用熱鬧喜氣的顏色和圖樣展現溫暖滋補的概念。