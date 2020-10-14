全球首發、僅限台灣 格蘭菲迪12年天使雪莉發表

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

又一款目前僅限台灣發行的雪莉桶威士忌！有所不同的是，這次由格蘭菲迪推出的12年天使雪莉單一麥芽威士忌，是使用號稱在雪莉桶中僅佔5%數量的Amontillado雪莉桶來過桶，在眾多的「台灣獨家雪莉桶威士忌」當中，獨樹一格。

格蘭菲迪12年天使雪莉上市發表會，特別請到氣質女神張景嵐站台，以一襲火紅色禮服，展現來自西班牙般的熱情風範。

格蘭父子大中華區董事總經理周學文表示：「格蘭菲迪12年天使雪莉是由台灣團隊主導，為台灣消費者量身打造的威士忌。」格蘭父子行銷總監李正祜透露：「為了格蘭菲迪12年天使雪莉的上市，我們跟原廠整整溝通了3年。」

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李正祜表示，要製作出雪莉桶、甚至重雪莉桶風格的威士忌並不難，「但我們希望這款威士忌還是要具備格蘭菲迪的特色，在口味上，我們並不希望太過偏甜，而是希望帶有一定的酸度。此外，台灣消費者非常挑剔，喜歡威士忌喝起來既要順口，又要渾厚飽滿，因此在酒精濃度上，我們也跟原廠做了討論，由原先的40％，提升到43％。」

通常用Fino雪莉桶過桶的威士忌，在口感上偏不甜；用Oloroso雪莉桶過桶的威士忌，在口感上偏甜；為了做到李正祜想要的「帶有一點酸度」口味，格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼（Brian Kinsman）提出使用Amontillado雪莉桶來過桶的想法，終於做出台灣團隊想要的口感。而「僅佔5%」的稀有性，也激發出李正祜提出「天使雪莉」名號的靈感：「Amontillado是因表層酒花意外開了缺口而帶來第二次熟成所造就，這無法人為操控，完全是『天意』。」李正祜說表示：「既然是『天意』，我們就當作是被『天使』偷嚐了一口吧！」

格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，目前在台灣獨賣，建議售價1,040元。預計自2022年起，將陸續在中國等市場上市。

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