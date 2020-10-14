快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首發、僅限台灣 格蘭菲迪12年天使雪莉發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

又一款目前僅限台灣發行的雪莉桶威士忌！有所不同的是，這次由格蘭菲迪推出的12年天使雪莉單一麥芽威士忌，是使用號稱在雪莉桶中僅佔5%數量的Amontillado雪莉桶來過桶，在眾多的「台灣獨家雪莉桶威士忌」當中，獨樹一格。

格蘭菲迪12年天使雪莉上市發表會，特別請到氣質女神張景嵐站台，以一襲火紅色禮服，展現來自西班牙般的熱情風範。

格蘭父子大中華區董事總經理周學文表示：「格蘭菲迪12年天使雪莉是由台灣團隊主導，為台灣消費者量身打造的威士忌。」格蘭父子行銷總監李正祜透露：「為了格蘭菲迪12年天使雪莉的上市，我們跟原廠整整溝通了3年。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

李正祜表示，要製作出雪莉桶、甚至重雪莉桶風格的威士忌並不難，「但我們希望這款威士忌還是要具備格蘭菲迪的特色，在口味上，我們並不希望太過偏甜，而是希望帶有一定的酸度。此外，台灣消費者非常挑剔，喜歡威士忌喝起來既要順口，又要渾厚飽滿，因此在酒精濃度上，我們也跟原廠做了討論，由原先的40％，提升到43％。」

通常用Fino雪莉桶過桶的威士忌，在口感上偏不甜；用Oloroso雪莉桶過桶的威士忌，在口感上偏甜；為了做到李正祜想要的「帶有一點酸度」口味，格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼（Brian Kinsman）提出使用Amontillado雪莉桶來過桶的想法，終於做出台灣團隊想要的口感。而「僅佔5%」的稀有性，也激發出李正祜提出「天使雪莉」名號的靈感：「Amontillado是因表層酒花意外開了缺口而帶來第二次熟成所造就，這無法人為操控，完全是『天意』。」李正祜說表示：「既然是『天意』，我們就當作是被『天使』偷嚐了一口吧！」

格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，目前在台灣獨賣，建議售價1,040元。預計自2022年起，將陸續在中國等市場上市。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲（左），與格蘭父子行銷總監李正祜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲（左），與格蘭父子行銷總監李正祜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
氣質女神張景嵐出席格蘭菲迪新品發表會，首度分享女神私下的威士忌微醺時光。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
氣質女神張景嵐出席格蘭菲迪新品發表會，首度分享女神私下的威士忌微醺時光。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子大中華區董事總經理周學文（右）與張景嵐，共同為格蘭菲迪12年天使雪莉新品上市啟動儀式。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子大中華區董事總經理周學文（右）與張景嵐，共同為格蘭菲迪12年天使雪莉新品上市啟動儀式。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒精 西班牙

延伸閱讀

有機認證威士忌來了 Nc’nean首發單一有機麥芽酒款

威士忌也有指紋！ 未來可作為分辨假酒依據

威士忌嘉年華來了！ 450元喝遍全世界

威士忌也Hybrid Nikka英日混血無年份酒款問世

相關新聞

美味加「貝」！ 雲霧之灣2020白蘇維濃搭衝浪貝

新年份報到！2020年紐西蘭雲霧之灣白蘇維濃白酒，是非常具有紀念價值的一個年份，因為大自然給予葡萄園近乎完美的條件，漂亮...

不看雞湯文改喝雞精吧！Marimekko X 老協珍推聯名禮盒

最近網路話題「雞湯文」正流行，不過芬蘭設計師品牌Marimekko最新跨界不喝雞湯，喝的是雞精。這回Marimekko攜...

全球首發、僅限台灣 格蘭菲迪12年天使雪莉發表

又一款目前僅限台灣發行的雪莉桶威士忌！有所不同的是，這次由格蘭菲迪推出的12年天使雪莉單一麥芽威士忌，是使用號稱在雪莉桶...

ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益

疫情影響全球的2020年，精品複合店ARTIFACTS發起了HAND IN HAND「牽手」計畫，透過全新單品的符號與設...

好聽且好看！愛彼新款超問表 琺瑯工藝加持

手表如何辨別時間？除了用看的，可以聽音辨時的「三問報時（Minute Repeater）」腕表，是腕表「複雜功能（Com...

Palladium聯手SMILEY讓彩虹躍上軍靴 鞋舌布標、鞋墊都沾惹最驕傲顏色

為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，同時適逢台灣同志大遊行將於10月底登場，法國軍靴品牌Palladium與笑臉符號著稱...

姐就是白！美型風格穿搭 手表這樣選

白色的穿著總帶來氣質、優雅的印象。白色洋裝也總給人仙女的聯想。尤其在輕盈清爽的秋天，一襲白色服裝總給自己、也給別人帶來好...

義大利麵印花源自食物模型？Paul Smith推50周年紀念書

英國時尚設計師Paul Smith擁有一個奇幻的工作室，堆滿了他從世界各地找到或是粉絲送的收藏品，玲瑯滿目，這些東西也成...

FENDI復古撞色球鞋帥炸 BERLUTI運動鞋有「煙燻妝」

FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，撞色、復古又時髦，個性鮮明；BURLUTI也以其最經典的「煙燻妝」...

H&M落實綠色時尚來真的 打造全球首間服裝再生系統門市

怎樣能不讓永續環保、綠色時尚淪為口號？平價時尚品牌H&M除了推行舊衣回收活動多年之外，現在更於品牌發源地的瑞典，打造全球...

喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美

創立至今逾116年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針...

疫情新創意！台灣實力派作家聯合舉辦《口罩：人間誌異》簽書會

新冠肺炎席捲全台，口罩無疑是2020年度關鍵字。國內出版社奇幻基地邀集台灣實力派五大作家創作疫情時代創新短篇小說集。於本週日（10/18）下午2點，於台北的城邦書房舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。

熱門新聞

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。