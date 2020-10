ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益

疫情影響全球的2020年,精品複合店ARTIFACTS發起了HAND IN HAND「牽手」計畫,透過全新單品的符號與設計力量,拉近人心距離,以牽手為靈感延伸出的5款圖像,也象徵溫暖與信念的傳遞。

HAND IN HAND圖樣共有5款,包括雙手相互緊握的1 + 1大於2信念、擊掌象徵活力與問候、兩個拇指的緊密擁抱則是祈願順利的祝福、超大的手掌是體會彼此來自不同地方但患難與共的心情、而手指向前走的圖形則表示對於未來勇敢無畏的信心。所有圖樣透過ARTIFACTS設計團隊的討論與調整,用雙手做為概念出發,設計單品包括托特袋、T-Shirt、背繩手機殼、不鏽鋼杯等等,都是日常生活的單品與配件,將HAND IN HAND融入生活,品牌也特別於ARTIFACTS敦南旗艦店規劃陳列區域,完整呈現此系列的精神。