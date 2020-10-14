ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益

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聯合報 / 楊詩涵／即時報導
HAND IN HAND系列於敦南店完整陳列。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列於敦南店完整陳列。圖／ARTIFACTS提供

疫情影響全球的2020年，精品複合店ARTIFACTS發起了HAND IN HAND「牽手」計畫，透過全新單品的符號與設計力量，拉近人心距離，以牽手為靈感延伸出的5款圖像，也象徵溫暖與信念的傳遞。

HAND IN HAND圖樣共有5款，包括雙手相互緊握的1 + 1大於2信念、擊掌象徵活力與問候、兩個拇指的緊密擁抱則是祈願順利的祝福、超大的手掌是體會彼此來自不同地方但患難與共的心情、而手指向前走的圖形則表示對於未來勇敢無畏的信心。所有圖樣透過ARTIFACTS設計團隊的討論與調整，用雙手做為概念出發，設計單品包括托特袋、T-Shirt、背繩手機殼、不鏽鋼杯等等，都是日常生活的單品與配件，將HAND IN HAND融入生活，品牌也特別於ARTIFACTS敦南旗艦店規劃陳列區域，完整呈現此系列的精神。

HAND IN HAND Unity、Hugs托特包為精梳棉的材質，相較一般帆布袋更為細緻，正、反兩面採不同設計，內側設計暗袋可裝手機、零錢包或鑰匙；手機殼印上HAND IN HAND圖案，背繩顏色有深淺兩款可選；中性剪裁的T-Shirt共有3個尺寸和黑、白兩色，吊牌上附有貼紙和小卡可供收藏或贈禮。HAND IN HAND商品所有營收將以扣除製作成本後10%款項，捐助「愛最大慈善光協會」、「家扶基金會」，以呼應創作理念，實際幫助更多需要關懷的對象。

Unity T恤白／黑，各售2,280元。圖／ARTIFACTS提供
Unity T恤白／黑，各售2,280元。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
Hugs不鏽鋼杯，各售490元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs不鏽鋼杯，各售490元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs手機殼，790元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs手機殼，790元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs托特包白／黑，各售1,680元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs托特包白／黑，各售1,680元。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND High Five款不鏽鋼杯，490元。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND High Five款不鏽鋼杯，490元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs托特包白／黑，各售1,680元。圖／ARTIFACTS提供
Hugs托特包白／黑，各售1,680元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS推出HAND IN HAND系列。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS推出HAND IN HAND系列。圖／ARTIFACTS提供
Unity托特包白／黑，各售1,880元。圖／ARTIFACTS提供
Unity托特包白／黑，各售1,880元。圖／ARTIFACTS提供
Unity托特包白／黑，各售1,880元。圖／ARTIFACTS提供
Unity托特包白／黑，各售1,880元。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供
HAND IN HAND系列由旅法的台灣攝影師Hui-Yu拍攝，在巴黎取景，也象徵超越空間的心手相連。圖／ARTIFACTS提供

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