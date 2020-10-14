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ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益
疫情影響全球的2020年，精品複合店ARTIFACTS發起了HAND IN HAND「牽手」計畫，透過全新單品的符號與設計力量，拉近人心距離，以牽手為靈感延伸出的5款圖像，也象徵溫暖與信念的傳遞。
HAND IN HAND圖樣共有5款，包括雙手相互緊握的1 + 1大於2信念、擊掌象徵活力與問候、兩個拇指的緊密擁抱則是祈願順利的祝福、超大的手掌是體會彼此來自不同地方但患難與共的心情、而手指向前走的圖形則表示對於未來勇敢無畏的信心。所有圖樣透過ARTIFACTS設計團隊的討論與調整，用雙手做為概念出發，設計單品包括托特袋、T-Shirt、背繩手機殼、不鏽鋼杯等等，都是日常生活的單品與配件，將HAND IN HAND融入生活，品牌也特別於ARTIFACTS敦南旗艦店規劃陳列區域，完整呈現此系列的精神。
HAND IN HAND Unity、Hugs托特包為精梳棉的材質，相較一般帆布袋更為細緻，正、反兩面採不同設計，內側設計暗袋可裝手機、零錢包或鑰匙；手機殼印上HAND IN HAND圖案，背繩顏色有深淺兩款可選；中性剪裁的T-Shirt共有3個尺寸和黑、白兩色，吊牌上附有貼紙和小卡可供收藏或贈禮。HAND IN HAND商品所有營收將以扣除製作成本後10%款項，捐助「愛最大慈善光協會」、「家扶基金會」，以呼應創作理念，實際幫助更多需要關懷的對象。
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