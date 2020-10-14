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好聽且好看！愛彼新款超問表 琺瑯工藝加持

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一枚腕表如何帶有藝術美感和優美音質？或可欣賞愛彼CODE 11.59鐘樂報時腕表。圖 / 翻攝自ig。
一枚腕表如何帶有藝術美感和優美音質？或可欣賞愛彼CODE 11.59鐘樂報時腕表。圖 / 翻攝自ig。

手表如何辨別時間？除了用看的，可以聽音辨時的「三問報時（Minute Repeater）」腕表，是腕表「複雜功能（Complication）」相當受到藏家喜好的一項功能。愛彼近日再推出CODE 11.59鐘樂報時腕表，同時請來琺瑯工藝獨立名匠Anita Porchet，創造三款綠金輝映的藝術風格表面，悅耳且美型。

琺瑯名匠Anita Porchet是當代瑞士鐘表琺瑯工藝中的佼佼者，除了本次與愛彼（Audemars Piguet）合作，過往也曾為伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）操刀過琺瑯工藝腕表。這回的CODE 11.59腕表，Anita採用了大明火金片琺瑯工藝，三款綠色表面，各自擁有迥異的金色琺瑯圖案，時而像是圓圈泡泡向外擴散、時而像震盪排列不一的線形，模擬、呼應了腕表在音響上的曼妙表現。

愛彼將先前在皇家橡樹（Royal Oak）上發展出的「超問表」移植到CODE 11.59系列上，改良了傳統機制、並以特殊專利的共鳴板，帶來更為優異的三問報時聲音成果。2956手上鍊機芯單零件便多達500枚，並具備時間顯示與大小自鳴功能，可由配戴者操作，決定時間是否自動鳴響。全世界限量五只，目前台灣佔無官方定價。

封閉的後底蓋，具有愛彼專利的共鳴板，並帶來更加的三問報時鳴響聲音表現。圖 / 翻攝自ig。
封閉的後底蓋，具有愛彼專利的共鳴板，並帶來更加的三問報時鳴響聲音表現。圖 / 翻攝自ig。
微小宛如圓圈、泡沫的金質琺瑯，將無形、抽象的聲音具相模擬。圖 / 翻攝自ig。
微小宛如圓圈、泡沫的金質琺瑯，將無形、抽象的聲音具相模擬。圖 / 翻攝自ig。
綠色表面、帶有金色抽象藝術風格的琺瑯材質，出自名匠Anita Porchet之手。圖 / 翻攝自ig。
綠色表面、帶有金色抽象藝術風格的琺瑯材質，出自名匠Anita Porchet之手。圖 / 翻攝自ig。

腕表 瑞士

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