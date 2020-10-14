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好聽且好看！愛彼新款超問表 琺瑯工藝加持
手表如何辨別時間？除了用看的，可以聽音辨時的「三問報時（Minute Repeater）」腕表，是腕表「複雜功能（Complication）」相當受到藏家喜好的一項功能。愛彼近日再推出CODE 11.59鐘樂報時腕表，同時請來琺瑯工藝獨立名匠Anita Porchet，創造三款綠金輝映的藝術風格表面，悅耳且美型。
琺瑯名匠Anita Porchet是當代瑞士鐘表琺瑯工藝中的佼佼者，除了本次與愛彼（Audemars Piguet）合作，過往也曾為伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）操刀過琺瑯工藝腕表。這回的CODE 11.59腕表，Anita採用了大明火金片琺瑯工藝，三款綠色表面，各自擁有迥異的金色琺瑯圖案，時而像是圓圈泡泡向外擴散、時而像震盪排列不一的線形，模擬、呼應了腕表在音響上的曼妙表現。
愛彼將先前在皇家橡樹（Royal Oak）上發展出的「超問表」移植到CODE 11.59系列上，改良了傳統機制、並以特殊專利的共鳴板，帶來更為優異的三問報時聲音成果。2956手上鍊機芯單零件便多達500枚，並具備時間顯示與大小自鳴功能，可由配戴者操作，決定時間是否自動鳴響。全世界限量五只，目前台灣佔無官方定價。
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