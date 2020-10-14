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Palladium聯手SMILEY讓彩虹躍上軍靴 鞋舌布標、鞋墊都沾惹最驕傲顏色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，Palladium與笑臉符號著稱的SMILEY合作，推出彩虹微笑特別紀念系列靴款。圖／Palladium提供
為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，Palladium與笑臉符號著稱的SMILEY合作，推出彩虹微笑特別紀念系列靴款。圖／Palladium提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，同時適逢台灣同志大遊行將於10月底登場，法國軍靴品牌Palladium與笑臉符號著稱的SMILEY合作，推出彩虹微笑特別紀念系列靴款。同時還與台灣同志友善餐酒館FAIRY TAIPEI跨界，打造期間限定的餐飲，傳遞多元價值的精神。

向來總是關注社會、環保議題的Palladium不停的透過靴款來表達品牌的精神，而適逢台灣同志大遊行將於近日舉行，所以Palladium再度與SMILEY合作，將代表同志的「彩虹」配色，運用在彩虹微笑特別紀念系列靴款上。一共推出黑、紅、白與黃配色，靈感分別源自洛杉磯、巴黎、聖保羅多倫多的同志大遊行。除了鞋側的笑臉符號橡膠標誌改以彩虹配色取代，包括了鞋後的拉帶、鞋舌、鞋墊都能看到相同配色，鞋內更印有同志遊行創始地座標。而且品牌還會與FAIRY TAIPEI餐酒館一起參與同志遊行盛會，並推出期間限定聯名調酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

購買彩虹微笑特別紀念系列任一鞋款上網登錄發票，就可以到Fairy Taipei兌換喝聯名彩虹漸層調酒。圖／Palladium提供
購買彩虹微笑特別紀念系列任一鞋款上網登錄發票，就可以到Fairy Taipei兌換喝聯名彩虹漸層調酒。圖／Palladium提供

同樣是為了慶祝周年，Dr. Martens選擇推出最經典鞋款系列「Big 6」，其中還包含睽違三年台灣再次補貨SINCLAIR厚底叢林靴。第一雙Dr. Martens品牌鞋款1460八孔靴是60年前為工人打造的靴款，舒適且經久耐用。其後衍生出與八孔靴齊名的低筒款1461三孔鞋，微翹的鞋頭與俐落的鞋身，一直是許多風格領域的重點搭配鞋款。擁有大批愛用者的SINCLAIR厚底叢林靴，則結合Quad厚底與可拆卸式拉鍊片，搭配柔軟Aunt Sally壓紋皮革，除了中和強悍靴型印象，更能局部點亮細節，讓許多人一穿就愛上。

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Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供
Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款使用了彩虹鞋提織帶。圖／Palladium提供
Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款使用了彩虹鞋提織帶。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款，有著彩虹標語鞋墊設計。圖／Palladium提供
Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款，有著彩虹標語鞋墊設計。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供
Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供
Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Dr. Martens 1461三孔鞋5,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens 1461三孔鞋5,680元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens 1460八孔靴6,480元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens 1460八孔靴6,480元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens厚底拉鍊叢林靴7,980元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens厚底拉鍊叢林靴7,980元。圖／Dr. Martens提供

同志遊行 品牌 洛杉磯

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