Palladium聯手SMILEY讓彩虹躍上軍靴 鞋舌布標、鞋墊都沾惹最驕傲顏色

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，同時適逢台灣同志大遊行將於10月底登場，法國軍靴品牌Palladium與笑臉符號著稱的SMILEY合作，推出彩虹微笑特別紀念系列靴款。同時還與台灣同志友善餐酒館FAIRY TAIPEI跨界，打造期間限定的餐飲，傳遞多元價值的精神。

向來總是關注社會、環保議題的Palladium不停的透過靴款來表達品牌的精神，而適逢台灣同志大遊行將於近日舉行，所以Palladium再度與SMILEY合作，將代表同志的「彩虹」配色，運用在彩虹微笑特別紀念系列靴款上。一共推出黑、紅、白與黃配色，靈感分別源自洛杉磯、巴黎、聖保羅多倫多的同志大遊行。除了鞋側的笑臉符號橡膠標誌改以彩虹配色取代，包括了鞋後的拉帶、鞋舌、鞋墊都能看到相同配色，鞋內更印有同志遊行創始地座標。而且品牌還會與FAIRY TAIPEI餐酒館一起參與同志遊行盛會，並推出期間限定聯名調酒。

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※飲酒過量，害人害己。

購買彩虹微笑特別紀念系列任一鞋款上網登錄發票，就可以到Fairy Taipei兌換喝聯名彩虹漸層調酒。圖／Palladium提供

同樣是為了慶祝周年，Dr. Martens選擇推出最經典鞋款系列「Big 6」，其中還包含睽違三年台灣再次補貨SINCLAIR厚底叢林靴。第一雙Dr. Martens品牌鞋款1460八孔靴是60年前為工人打造的靴款，舒適且經久耐用。其後衍生出與八孔靴齊名的低筒款1461三孔鞋，微翹的鞋頭與俐落的鞋身，一直是許多風格領域的重點搭配鞋款。擁有大批愛用者的SINCLAIR厚底叢林靴，則結合Quad厚底與可拆卸式拉鍊片，搭配柔軟Aunt Sally壓紋皮革，除了中和強悍靴型印象，更能局部點亮細節，讓許多人一穿就愛上。

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※飲酒過量，害人害己。

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款使用了彩虹鞋提織帶。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴款，有著彩虹標語鞋墊設計。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Palladium彩虹微笑特別紀念系列靴2,980元。圖／Palladium提供

Dr. Martens 1461三孔鞋5,680元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens 1460八孔靴6,480元。圖／Dr. Martens提供