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姐就是白！美型風格穿搭 手表這樣選

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士名模Ronja Furrer以白色西裝，戴上百年靈（Breitling）的Navitimer系列玫瑰金35毫米腕表，自信灑脫。圖 / 翻攝自ig。
瑞士名模Ronja Furrer以白色西裝，戴上百年靈（Breitling）的Navitimer系列玫瑰金35毫米腕表，自信灑脫。圖 / 翻攝自ig。

白色的穿著總帶來氣質、優雅的印象。白色洋裝也總給人仙女的聯想。尤其在輕盈清爽的秋天，一襲白色服裝總給自己、也給別人帶來好心情。而金色一向是白色的造型好朋友，帶有金色光芒的腕表，更成為手上翻轉之既，或輕快或運動風格的時間輕珠寶。

西班牙時尚KOL Adriana Gastélum一身白色洋裝戴上寬邊草帽，像是抵抗秋老虎炎熱的威力，白色、高岔的長裙隨風飄蕩，除了帶出悠閒隨性的風采，手上簡約的浪琴表（Longines）嘉嵐系列（La Grande Classique）系列腕表，33毫米的精鋼PVD玫瑰金表殼中，極簡的白色表面上飾有古典的羅馬數字時標，雋永百搭。

瑞士名模Ronja Furrer選擇用白色成套西裝，搭配了百年靈（Breitling）的Navitimer系列玫瑰金35毫米腕表。有別於柔美的洋裝、成套的西裝跟西裝褲，透過Ronja Furrer的修長比例，帶來中性率性魅力，而玫瑰金的金色表殼與表帶具有珍珠母貝表面與鑽石。讓人發現：原來以金色搭配白色，正能展現灑落而自信。

如何展現動感不羈魅力？百年靈的Navitimer腕表，金質鏈帶宛如一件手上珠寶，在Ronja Furrer的手上，光彩流轉。圖 / 翻攝自ig。
如何展現動感不羈魅力？百年靈的Navitimer腕表，金質鏈帶宛如一件手上珠寶，在Ronja Furrer的手上，光彩流轉。圖 / 翻攝自ig。
秋天出遊？一只玫瑰金腕表和寬邊草帽，是風格造型伴手。圖 / 翻攝自ig。
秋天出遊？一只玫瑰金腕表和寬邊草帽，是風格造型伴手。圖 / 翻攝自ig。
想和西班牙網紅Adriana Gastélum一般散發歐式風情？或許也可以從白色洋裝和一只浪琴嘉嵐女表開始。圖 / 翻攝自ig。
想和西班牙網紅Adriana Gastélum一般散發歐式風情？或許也可以從白色洋裝和一只浪琴嘉嵐女表開始。圖 / 翻攝自ig。

西裝 腕表 鑽石

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