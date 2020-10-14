姐就是白！美型風格穿搭 手表這樣選

白色的穿著總帶來氣質、優雅的印象。白色洋裝也總給人仙女的聯想。尤其在輕盈清爽的秋天，一襲白色服裝總給自己、也給別人帶來好心情。而金色一向是白色的造型好朋友，帶有金色光芒的腕表，更成為手上翻轉之既，或輕快或運動風格的時間輕珠寶。

西班牙時尚KOL Adriana Gastélum一身白色洋裝戴上寬邊草帽，像是抵抗秋老虎炎熱的威力，白色、高岔的長裙隨風飄蕩，除了帶出悠閒隨性的風采，手上簡約的浪琴表（Longines）嘉嵐系列（La Grande Classique）系列腕表，33毫米的精鋼PVD玫瑰金表殼中，極簡的白色表面上飾有古典的羅馬數字時標，雋永百搭。