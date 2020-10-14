義大利麵印花源自食物模型？Paul Smith推50周年紀念書

英國時尚設計師Paul Smith擁有一個奇幻的工作室，堆滿了他從世界各地找到或是粉絲送的收藏品，玲瑯滿目，這些東西也成為他創作上的靈感來源。今年品牌邁入50周年，費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書，收錄由Paul Smith親自挑選的50種獨特內容，從收藏品到服裝系列、特殊設計元素等等，絕對是品牌粉絲不能錯過的一本刊物！

《Paul Smith》50周年紀念書探討了Paul Smith多年來的作品，也探討了他的思想歷程與品牌精神，更紀錄了他從年輕時代到現在的身影。書中可看到包括少年時代的Paul Smith與單車的合照、他參與打造的彩色條紋mini cooper、把他愛的下午茶組合菜單作為印花的裙子、連結他和搖滾樂的記憶的Devoré天鵝絨西裝、受日本食物模型影響而推出的義大利麵圖樣襯衫等等，另外還收錄了Manolo Blahnik、James Dyson、Martin Parr等多位時尚設計界重量級人物對本書提供的信件、圖畫、照片等。