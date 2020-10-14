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義大利麵印花源自食物模型？Paul Smith推50周年紀念書

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書。圖／Paul Smith提供
費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書。圖／Paul Smith提供

英國時尚設計師Paul Smith擁有一個奇幻的工作室，堆滿了他從世界各地找到或是粉絲送的收藏品，玲瑯滿目，這些東西也成為他創作上的靈感來源。今年品牌邁入50周年，費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書，收錄由Paul Smith親自挑選的50種獨特內容，從收藏品到服裝系列、特殊設計元素等等，絕對是品牌粉絲不能錯過的一本刊物！

《Paul Smith》50周年紀念書探討了Paul Smith多年來的作品，也探討了他的思想歷程與品牌精神，更紀錄了他從年輕時代到現在的身影。書中可看到包括少年時代的Paul Smith與單車的合照、他參與打造的彩色條紋mini cooper、把他愛的下午茶組合菜單作為印花的裙子、連結他和搖滾樂的記憶的Devoré天鵝絨西裝、受日本食物模型影響而推出的義大利麵圖樣襯衫等等，另外還收錄了Manolo Blahnik、James Dyson、Martin Parr等多位時尚設計界重量級人物對本書提供的信件、圖畫、照片等。

Paul Smith最為著名的經典彩條源自繞在卡片上的紗線，這概念也被運用為《Paul Smith》50周年紀念書的彩色布質封面，口袋式設計包裝靈感則源自同樣出現在書中的Filofax收藏，目前這本書已可以在Paul Smith店上買到，限量發售。

費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書。圖／Paul Smith提供
費頓出版社Phaidon與Paul Smith共同推出《Paul Smith》50周年紀念書。圖／Paul Smith提供
Paul Smith最為著名的經典彩條源自繞在卡片上的紗線，這概念也被運用為《Paul Smith》50周年紀念書的彩色布質封面。圖／Paul Smith提供
Paul Smith最為著名的經典彩條源自繞在卡片上的紗線，這概念也被運用為《Paul Smith》50周年紀念書的彩色布質封面。圖／Paul Smith提供
少年時代的Paul Smith與單車的合照。圖／Paul Smith提供
少年時代的Paul Smith與單車的合照。圖／Paul Smith提供
受日本食物模型影響而推出的義大利麵圖樣襯衫。圖／Paul Smith提供
受日本食物模型影響而推出的義大利麵圖樣襯衫。圖／Paul Smith提供
把他愛的下午茶組合菜單作為印花的裙子。圖／Paul Smith提供
把他愛的下午茶組合菜單作為印花的裙子。圖／Paul Smith提供

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