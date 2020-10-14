快訊

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

昆山廠員工返台確診新冠肺炎？友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FENDI復古撞色球鞋帥炸 BERLUTI運動鞋有「煙燻妝」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供

FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，撞色、復古又時髦，個性鮮明；BURLUTI也以其最經典的「煙燻妝」為鞋履表現，打造Venezia皮革棕色的經典樣貌，推出全新的運動鞋和樂福鞋。

全新款FENDI Flow中性運動鞋最初是在2020秋冬男裝秀曝光，其命名概念來自於設計師Silvia Venturini Fendi 的想法：「當你穿上這款超輕盈的運動鞋時，會覺得自己是一名跑者，我們稱之為FENDI Flow。」因此以流線的Flow為名，呼應鞋底線條上自然流動的FENDI「F」字樣。鞋身則是各式面料融合混搭，包括麂皮、透視科技面料、超輕橡膠鞋底，腳背處採用氯丁橡膠材質，提升了舒適度，還有橡膠的環形細節。

鬆緊鞋帶、側邊橡膠拉鍊帶來細節美感，也輕鬆穿脫，讓鞋款更具機能性。而BERLUTI的Playtime休閒鞋延續各式運動鞋履的設計，自2014年此系列問世以來即不斷革新，在2020秋冬的鞋面呈現全新設計的標誌徽章浮雕圖紋，優雅地散發品牌的氣質，也以經典煙燻色作為運動風的衝突對比，共推出綁帶鞋款、樂福鞋等兩種休閒鞋履。

BERLUTI Playtime Venezia皮革棕色休閒鞋，49,000元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI Playtime Venezia皮革棕色休閒鞋，49,000元。圖／BERLUTI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供
BERLUTI Playtime小牛皮白色休閒鞋，36,500元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI Playtime小牛皮白色休閒鞋，36,500元。圖／BERLUTI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
BERLUTI Playtime深藍色樂福鞋，49,000元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI Playtime深藍色樂福鞋，49,000元。圖／BERLUTI提供
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供
FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，包括撞色款與黑色、白色款。圖／FENDI提供

FENDI 品牌

延伸閱讀

又帥又美背起來！FENDI奢華斜背包就命名為「吉他」

婦人好市多試鞋「高水準」行為 網大讚：連我自己都做不到

全新爆款誕生！FENDI ID包上市 同步推出姓名燙印服務

米蘭時裝周／FENDI「倒影反思」以光影捕捉日常的美好 菜籃也變時髦

相關新聞

ARTIFACTS心手相連防疫塗鴉太可愛 所得部分捐贈公益

疫情影響全球的2020年，精品複合店ARTIFACTS發起了HAND IN HAND「牽手」計畫，透過全新單品的符號與設...

好聽且好看！愛彼新款超問表 琺瑯工藝加持

手表如何辨別時間？除了用看的，可以聽音辨時的「三問報時（Minute Repeater）」腕表，是腕表「複雜功能（Com...

Palladium聯手SMILEY讓彩虹躍上軍靴 鞋舌布標、鞋墊都沾惹最驕傲顏色

為紀念全球第一場同志遊行滿50周年，同時適逢台灣同志大遊行將於10月底登場，法國軍靴品牌Palladium與笑臉符號著稱...

姐就是白！美型風格穿搭 手表這樣選

白色的穿著總帶來氣質、優雅的印象。白色洋裝也總給人仙女的聯想。尤其在輕盈清爽的秋天，一襲白色服裝總給自己、也給別人帶來好...

義大利麵印花源自食物模型？Paul Smith推50周年紀念書

英國時尚設計師Paul Smith擁有一個奇幻的工作室，堆滿了他從世界各地找到或是粉絲送的收藏品，玲瑯滿目，這些東西也成...

FENDI復古撞色球鞋帥炸 BERLUTI運動鞋有「煙燻妝」

FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，撞色、復古又時髦，個性鮮明；BURLUTI也以其最經典的「煙燻妝」...

H&M落實綠色時尚來真的 打造全球首間服裝再生系統門市

怎樣能不讓永續環保、綠色時尚淪為口號？平價時尚品牌H&M除了推行舊衣回收活動多年之外，現在更於品牌發源地的瑞典，打造全球...

喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美

創立至今逾116年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針...

疫情新創意！台灣實力派作家聯合舉辦《口罩：人間誌異》簽書會

新冠肺炎席捲全台，口罩無疑是2020年度關鍵字。國內出版社奇幻基地邀集台灣實力派五大作家創作疫情時代創新短篇小說集。於本週日（10/18）下午2點，於台北的城邦書房舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。

攜手台灣藝術團隊豪華朗機工 愛馬仕petit h展登場

睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場，這個由素材為本、創意為輔的系列作...

佳士得「紅寶石系列」百達翡麗 矚目亮相今秋拍場

繼今年7月「鈦金屬系列」創下百達翡麗（Patek Philippe）型號5033及2524/1的新世界拍賣紀錄後，國際拍...

打破高球服飾框架 G/FORE、Munsingwear混出最潮穿搭

換季找不到穿搭靈感嗎？現在一衣多穿玩混搭才是主流！就像以高球服飾為主的G/FORE、Munsingwear也都擺脫原有框...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。