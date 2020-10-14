FENDI復古撞色球鞋帥炸 BERLUTI運動鞋有「煙燻妝」

FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，撞色、復古又時髦，個性鮮明；BURLUTI也以其最經典的「煙燻妝」為鞋履表現，打造Venezia皮革棕色的經典樣貌，推出全新的運動鞋和樂福鞋。

全新款FENDI Flow中性運動鞋最初是在2020秋冬男裝秀曝光，其命名概念來自於設計師Silvia Venturini Fendi 的想法：「當你穿上這款超輕盈的運動鞋時，會覺得自己是一名跑者，我們稱之為FENDI Flow。」因此以流線的Flow為名，呼應鞋底線條上自然流動的FENDI「F」字樣。鞋身則是各式面料融合混搭，包括麂皮、透視科技面料、超輕橡膠鞋底，腳背處採用氯丁橡膠材質，提升了舒適度，還有橡膠的環形細節。