H&M落實綠色時尚來真的 打造全球首間服裝再生系統門市

怎樣能不讓永續環保、綠色時尚淪為口號？平價時尚品牌H&M除了推行舊衣回收活動多年之外，現在更於品牌發源地的瑞典，打造全球首間服裝再生系統門市。在消費者面前，直接展示把舊衣重製為全新服裝，引起廣泛討論。

有去過H&M消費的人都知道，能夠帶著不穿用的服裝，不限品牌，都能到品牌旗下的據點做回收，並且能獲得購物折扣優惠。這是自2013年開始，H&M為了鼓勵消費者以實際行動來達到友善環境的承諾。但不僅如此，品牌為了落實綠色時尚和永續精神，直接在瑞典斯德哥爾摩皇后街的門市，設置了規模如貨櫃箱大小的服裝再生系統「LOOOP」。這是由H&M與香港紡織及成衣研發中心HKRITA合作的成果，還聯同香港紡紗企業Novetex Textiles一起策動服裝循環回收再造系統。