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H&M落實綠色時尚來真的 打造全球首間服裝再生系統門市
怎樣能不讓永續環保、綠色時尚淪為口號？平價時尚品牌H&M除了推行舊衣回收活動多年之外，現在更於品牌發源地的瑞典，打造全球首間服裝再生系統門市。在消費者面前，直接展示把舊衣重製為全新服裝，引起廣泛討論。
有去過H&M消費的人都知道，能夠帶著不穿用的服裝，不限品牌，都能到品牌旗下的據點做回收，並且能獲得購物折扣優惠。這是自2013年開始，H&M為了鼓勵消費者以實際行動來達到友善環境的承諾。但不僅如此，品牌為了落實綠色時尚和永續精神，直接在瑞典斯德哥爾摩皇后街的門市，設置了規模如貨櫃箱大小的服裝再生系統「LOOOP」。這是由H&M與香港紡織及成衣研發中心HKRITA合作的成果，還聯同香港紡紗企業Novetex Textiles一起策動服裝循環回收再造系統。
LOOOP的最大特點就是能在消費者前面展示，回收的舊衣物，如何分解成紗線，進而再織造成全新服裝的過程。H&M期望這套全新系統可為消費者帶來啟發，了解舊衣仍然擁有價值，絕不應該任意丟棄。同時，為了達到完全實現永續模式，並且改善氣候變化的目標。H&M也正著手開創更多新穎材料和特殊生產程序，同時鼓勵消費者繼續穿著現有的服裝，盡量不要丟棄。
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