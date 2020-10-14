國賓影城傳將離開環球購物中心？ 環球：仍在評估中

今年疫情來襲，受衝擊最大的是影城，傳出國賓影城今年來客率大降、加上「吃票」與發行片商的糾紛，受到包含車庫、CATCHPLAY、采昌等抵制，因此營運艱困，更將撤出環球購物中心中和店，恐將掀商場影城洗牌潮。

目前國賓全台共14個據點，其中11個據點位於百貨商場內，而國賓中和共有7個影廳，座位數逾1300個，由於環球中和店每年營收50億元、來客數逾1000萬人次的支撐下，在疫情之前營運相當穩定，在各據點中排名都在前五，甚至前三。

而傳出環球希望在國賓影城年底約滿後，改引入威秀影城或是喜樂時代，但環球僅表示，與國賓影城的合約確實在今年底到期，是否續約有很多的考量面向，目前雙方還在討論中，只能說一切還在評估中。

而有影城人士透露，國賓影城今年在疫情、與片商的官司雙重衝擊下，營運相當艱困，放映的電影數量大減，過去影城是商場重要的聚客動力，因此有其他商場也在考慮是否與國賓續約。

微風廣場表示，與國賓的合約目前仍有數年，至少確認至明年的國賓都不會離開微風。

國賓影城表示，與環球的續約還在討論中，積極爭取與環球續約；而與車庫的官司不便透露太多，雖然目前車庫發行的電影無法上映，但CATCHPLAY、采昌的電影還是未受太大影響，而今年因為疫情影響，好萊塢的電影大都延檔，來客數大減，僅天能上映時，來客數恢復到過去的五成水準，但全年至今，平均還是只有過去的兩成左右。