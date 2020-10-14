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喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美
創立至今逾116年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針，鍊墜有三款Moonlight Blossom 月光花語系列以及一款HERITAGE年度紀念之作，以一抹溫柔典雅的莫蘭迪色系精選寶石，結合K金或硫化純銀材質，重新演繹喬治傑生大師的原創設計，展現自然主義的溫柔優雅。
Moonlight Blossom月光花語系列訂製鍊墜，編號632的作品主石為象徵希望的藍水晶，靜謐的幽藍色傳說中是凝聚海水精華的矜貴寶石。編號 644的設計則以色澤深邃飽滿的橢圓形黑瑪瑙為中央主寶石，周圍精巧點綴散發朦朧暈彩的藍色月光石，詮釋硫化處理後的立體純銀花卉曲線。編號 54描繪植物花果結實纍纍的樣貌，以泛著朦朧光暈的蜜桃月光石為主寶石設計，搭配硫化處理後的純銀立體葉脈與銀珠綴飾，更有守護幸福的美好寓意。
2020 HERITAGE年度紀念鍊墜則採用18黃K金為主要素材，鑲嵌被喻為「天使的肌膚」的粉紅蛋白石，嬌嫩柔美的粉嫩色澤結合精緻的葉脈圖騰設計，散發優雅古典風格。編號 125 Moonlight Blossom 月光花語系列訂製珠寶胸針，主石為被喻為「長壽之石」的黑瑪瑙，圖案描繪喬治傑生新藝術時期風格的華麗自然花卉圖騰，硫化處理後的銀質表面使原本冷硬的銀光轉化為溫暖內斂的色澤，宛若骨董般刻畫著不同時代的藝術脈絡。
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