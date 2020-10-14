快訊

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日起停業

吃下肚安啦？萊劑美豬開放吵翻天 爭議、始末一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針。圖／喬治傑生提供

創立至今逾116年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針，鍊墜有三款Moonlight Blossom 月光花語系列以及一款HERITAGE年度紀念之作，以一抹溫柔典雅的莫蘭迪色系精選寶石，結合K金或硫化純銀材質，重新演繹喬治傑生大師的原創設計，展現自然主義的溫柔優雅。

Moonlight Blossom月光花語系列訂製鍊墜，編號632的作品主石為象徵希望的藍水晶，靜謐的幽藍色傳說中是凝聚海水精華的矜貴寶石。編號 644的設計則以色澤深邃飽滿的橢圓形黑瑪瑙為中央主寶石，周圍精巧點綴散發朦朧暈彩的藍色月光石，詮釋硫化處理後的立體純銀花卉曲線。編號 54描繪植物花果結實纍纍的樣貌，以泛著朦朧光暈的蜜桃月光石為主寶石設計，搭配硫化處理後的純銀立體葉脈與銀珠綴飾，更有守護幸福的美好寓意。

2020 HERITAGE年度紀念鍊墜則採用18黃K金為主要素材，鑲嵌被喻為「天使的肌膚」的粉紅蛋白石，嬌嫩柔美的粉嫩色澤結合精緻的葉脈圖騰設計，散發優雅古典風格。編號 125 Moonlight Blossom 月光花語系列訂製珠寶胸針，主石為被喻為「長壽之石」的黑瑪瑙，圖案描繪喬治傑生新藝術時期風格的華麗自然花卉圖騰，硫化處理後的銀質表面使原本冷硬的銀光轉化為溫暖內斂的色澤，宛若骨董般刻畫著不同時代的藝術脈絡。

GEORG JENSEN編號125限量訂製純銀黑瑪瑙胸針，18,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN編號125限量訂製純銀黑瑪瑙胸針，18,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN編號54限量訂製純銀蜜桃月光石鍊墜，25,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN編號54限量訂製純銀蜜桃月光石鍊墜，25,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020年度紀念18K金粉紅蛋白石鍊墜，75,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020年度紀念18K金粉紅蛋白石鍊墜，75,000元。圖／喬治傑生提供
限量MOONLIGHT BLOSSOM鍊墜。圖／喬治傑生提供
限量MOONLIGHT BLOSSOM鍊墜。圖／喬治傑生提供
限量MOONLIGHT BLOSSOM鍊墜。圖／喬治傑生提供
限量MOONLIGHT BLOSSOM鍊墜。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN限量MOONLIGHT BLOSSOM編號644銀黑瑪瑙搭配藍色月光石鍊墜，20,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN限量MOONLIGHT BLOSSOM編號644銀黑瑪瑙搭配藍色月光石鍊墜，20,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN限量MOONLIGHT BLOSSOM編號632純銀藍水晶鍊墜，15,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN限量MOONLIGHT BLOSSOM編號632純銀藍水晶鍊墜，15,000元。圖／喬治傑生提供

珠寶 皇室

延伸閱讀

Chaumet 240周年頂級珠寶最終章曝光！極致工藝太驚艷

喬治傑生行李箱68折起！ MOT明日聚落大直特賣會5折起

2021個性手帳大集合 附文具收納袋、免費燙金文青金句

撚柔冷暖氣息 紳士韻味盈盈

相關新聞

FENDI復古撞色球鞋帥炸 BERLUTI運動鞋有「煙燻妝」

FENDI推出了全新的FENDI Flow中性運動鞋，撞色、復古又時髦，個性鮮明；BURLUTI也以其最經典的「煙燻妝」...

H&M落實綠色時尚來真的 打造全球首間服裝再生系統門市

怎樣能不讓永續環保、綠色時尚淪為口號？平價時尚品牌H&M除了推行舊衣回收活動多年之外，現在更於品牌發源地的瑞典，打造全球...

喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美

創立至今逾116年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），推出秋季限量訂製珠寶，共4款項鍊和一款胸針...

疫情新創意！台灣實力派作家聯合舉辦《口罩：人間誌異》簽書會

新冠肺炎席捲全台，口罩無疑是2020年度關鍵字。國內出版社奇幻基地邀集台灣實力派五大作家創作疫情時代創新短篇小說集。於本週日（10/18）下午2點，於台北的城邦書房舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。

攜手台灣藝術團隊豪華朗機工 愛馬仕petit h展登場

睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場，這個由素材為本、創意為輔的系列作...

佳士得「紅寶石系列」百達翡麗 矚目亮相今秋拍場

繼今年7月「鈦金屬系列」創下百達翡麗（Patek Philippe）型號5033及2524/1的新世界拍賣紀錄後，國際拍...

打破高球服飾框架 G/FORE、Munsingwear混出最潮穿搭

換季找不到穿搭靈感嗎？現在一衣多穿玩混搭才是主流！就像以高球服飾為主的G/FORE、Munsingwear也都擺脫原有框...

換色、變年輕！MB&F新款萬年曆 新色活跳跳

設計視覺上的改變，總能帶來新氣象，據傳Google的電子郵件服務Gmail就要更換設計，以原本的M字母疊加上原本Goog...

Jordan Brand攜手高人氣球隊 向巴黎足球文化致敬

擁有超過3,000萬粉絲的巴黎聖日耳曼足球俱樂部與Jordan Brand合作，推出出全新聯名系列產品，致敬巴黎足球生活...

沒有人天生成熟豁達！徐若瑄和林依晨大談出道以來的成長

在臺北最重要的時尚大月裡，我們邀請徐若瑄和林依晨跟VOGUE一起迎接這美好的時裝週現在，就讓我們跟著雙女神一起走進秀場第一排，看見無與倫比的新銳能量和時尚語彙吧。

長榮商務艙牛肉麵在家吃 全家攜手長榮空廚16日起預購

受疫情影響，今年國人出國人次僅135萬創下40年新低，航空公司除了推出「偽出國」行程，現在更將腦筋動到機上餐飲！全家便利...

維尼粉快衝！7-ELEVEN「只有為尼」第2波新品壓軸推出 QQ夜燈太萌了

療癒感十足，大人小孩都難以抵抗魅力的小熊維尼，於7-ELEVEN全店「迪士尼系列生活只有為尼集點送」首波活動即引爆搶購秒...

熱門新聞

蛤！明德水庫變草原 苗栗水情啟動旱災應變

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

總裁牛肉麵租約到期確定熄燈 饕客扼腕

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。