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攜手台灣藝術團隊豪華朗機工 愛馬仕petit h展登場

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
愛心造型小牛皮摺疊扇，54,200元。圖／愛馬仕提供
愛心造型小牛皮摺疊扇，54,200元。圖／愛馬仕提供

睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場，這個由素材為本、創意為輔的系列作品向來以不設限的滿滿活力聞名，各種想像不到的設計機乎都能夠在當中找到，帶來驚喜連連。

petit h工坊是由曾擔任愛馬仕聯合藝術總監的Pascale Mussard女士在2010年創立的，現由Godefroy de Virieu擔任創意總監。工坊遵循「以材料為優先考量」的概念，致力嘗試如何將不同形式和物料完美結合，利用其他部門閒置的材料去進行隨興創作，可以說是「先有什麼，再去想能做什麼」，讓材料可以發揮極致。從項鍊、手環、遊戲組等小配件、服裝至吧台、桌椅等家具擺設等，造型和物件種類非常豐富。也因為這樣特殊的創作過程，petit h系列商品多是訂製或限量販售。

本次愛馬仕特別與台灣藝術團隊豪華朗機工合作，為petit h展場設計了有趣的裝置機械，雙方從2018年底開始討論、進行發想，在今年4、5月才完成正式確認。秉持著和petit h部門創作類似的概念，他們邀請了台灣顧客提供回收的玻璃瓶，並把這些瓶子做成彈珠，再由豪華朗機工打造出貫穿整個展場和櫥窗的彈珠軌道，完成讓顧客也能一起參與其中的這個想法。在展場中，參觀者可以將彈珠擺放在軌道上，不只可以用眼睛看著他們行進，在觀賞其他展品的過程中耳邊也會持續聽到彈珠與木製軌道摩擦產生的聲響，是另類的觀展聽覺體驗。這樣的裝置在展覽期間也可以在BELLAVITA中庭看到，提供大家更多的互動機會。

在今年的展中可以看到巨型香菇懶骨頭、撲克牌裝飾床頭櫃、馬鞍造型單人椅、陶瓷信箱還有多種小皮件等等petit h工坊作品，此外，愛馬仕更帶來了台灣獨家的項目，像是主打地方自然物種特色的台灣黑熊懶骨頭、適應潮濕氣候的提包外套，還有用磚牆餘料混合愛馬仕其他工坊閒置下來的鈕扣、金屬物件做成的水磨石矮桌等等，都只有在台灣才看得到，部分商品也已有客人預留。繼台北展出後，petit h將於2021年移至位於雪梨的愛馬仕專門店內登場。

《愛馬仕 petit h 巡迴展台北站》資訊

地點：愛馬仕BELLAVITA旗艦店2F（台北市信義區松仁路28號2F）

時間：自2020年10月16日(五)至11月1日(日)止

愛馬仕邀請了台灣顧客提供回收玻璃瓶，並把這些瓶子做成彈珠，再由豪華朗機工打造出貫穿整個展場和櫥窗的彈珠軌道。圖／愛馬仕提供
愛馬仕邀請了台灣顧客提供回收玻璃瓶，並把這些瓶子做成彈珠，再由豪華朗機工打造出貫穿整個展場和櫥窗的彈珠軌道。圖／愛馬仕提供
連櫥窗也看得到愛馬仕與豪華朗機工共同操刀的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
連櫥窗也看得到愛馬仕與豪華朗機工共同操刀的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
陶瓷信箱，21萬6,600元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
陶瓷信箱，21萬6,600元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕更帶來了台灣獨家的項目，像是主打地方自然物種特色的台灣黑熊懶骨頭。圖／愛馬仕提供
愛馬仕更帶來了台灣獨家的項目，像是主打地方自然物種特色的台灣黑熊懶骨頭。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-水磨石矮桌126萬3,100元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
愛馬仕petit h台北站獨家商品-水磨石矮桌126萬3,100元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
撲克牌裝飾床頭櫃，99萬2,500元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
撲克牌裝飾床頭櫃，99萬2,500元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
行李吊牌，10,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
行李吊牌，10,000元起 (依商品實際材質而定)。圖／愛馬仕提供
睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場。圖／愛馬仕提供
睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場。圖／愛馬仕提供
petit h工坊遵循「以材料為優先考量」的概念進行創作，網羅項鍊、手環、遊戲組等小配件、服裝至吧台、桌椅等家具擺設等，造型和物件種類非常豐富。圖／愛馬仕提供
petit h工坊遵循「以材料為優先考量」的概念進行創作，網羅項鍊、手環、遊戲組等小配件、服裝至吧台、桌椅等家具擺設等，造型和物件種類非常豐富。圖／愛馬仕提供
本次愛馬仕特別與台灣藝術團隊豪華朗機工合作，為petit h展覽設計了有趣的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
本次愛馬仕特別與台灣藝術團隊豪華朗機工合作，為petit h展覽設計了有趣的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場。圖／愛馬仕提供
睽違六年再度抵台的愛馬仕petit h展覽即將在台北信義區BELLAVITA旗艦店登場。圖／愛馬仕提供
沙丁魚造型胸針，23,100元。圖／愛馬仕提供
沙丁魚造型胸針，23,100元。圖／愛馬仕提供
本次愛馬仕特別與台灣藝術團隊豪華朗機工合作，為petit h展覽設計了有趣的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
本次愛馬仕特別與台灣藝術團隊豪華朗機工合作，為petit h展覽設計了有趣的玻璃彈珠機械裝置。圖／愛馬仕提供
以愛馬仕秋冬秀上裝置概念打造的長凳。圖／愛馬仕提供
以愛馬仕秋冬秀上裝置概念打造的長凳。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

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