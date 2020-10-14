佳士得「紅寶石系列」百達翡麗 矚目亮相今秋拍場

繼今年7月「鈦金屬系列」創下百達翡麗（Patek Philippe）型號5033及2524/1的新世界拍賣紀錄後，國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s），將於11月28日的香港鐘表秋拍中，再度推出「紅寶石系列」，首度同時公開展出8款百達翡麗紅寶石腕表，匯集了百達翡麗自 1943年至2015年之間生產、以紅寶石鑲嵌、最令表迷夢寐以求的極珍罕表款。

紅寶石自古以來一直是世界各地王公貴族最鍾愛的寶石，也是當今價格最高昂的有色寶石。百達翡麗鑲嵌紅寶石的時計皆大多只在特別訂製或獲VIP邀的情況下，才會特別製作。此次亮相的焦點為一枚曾為百達翡麗Stern家族自己收藏配戴的表款。這枚超大號的18k黃金萬年曆腕表是品牌傳人查爾斯史登（Charles Stern）於1943年為自己訂製的，表盤配置獨一無二紅寶石刻度及三分鐘通電話提示刻度。從1943年創作出來直至到1946年其間約三年間，當時擔任百達翡麗總裁的其子亨利史登（Henri Stern），都一直配戴這枚腕表，歷史意義非凡。估價約1,500萬元台幣起（400萬港元）。

其他亮點拍品包括多枚可能是獨一無二的重要表款：一枚品項極為良好的型號3974R，於1992年生產的18K玫瑰金自動三問腕表；百達翡麗型號3448/8，是1968年製的首枚自動上鍊萬年曆，表盤鑲嵌長方形紅寶石小時刻度；型號3939的三問陀飛輪腕表，而飾以紅寶石的紅寶石刻度。另一枚前所未見的型號5063白金Aquanaut腕表，棋盤格紋表盤中央鑲嵌12顆形狀和色澤一致和諧的長方形紅寶石。

另外有2枚別具歷史與地區意義的定至表款，均製作於50年代。型號600/1是為紀念沙特阿拉伯國王而特別製作的精緻懷表，鑲嵌紅寶石時標的象牙白色琺瑯表盤，微繪裝飾國王的肖像。另一款37毫米的型號2481 Large Calatrava，是當時百達翡麗最大的腕表之一，紅寶石時標裝飾的表盤上，並沒有像其他同型號的表款一樣繪有阿卜杜勒阿齊茲阿勒沙特國王的肖像，極為特別。