打破高球服飾框架 G/FORE、Munsingwear混出最潮穿搭

換季找不到穿搭靈感嗎？現在一衣多穿玩混搭才是主流！就像以高球服飾為主的G/FORE、Munsingwear也都擺脫原有框架，讓運動感融入日常的搭配中，詮釋不同時尚視角，成為最潮LOOK！

來自美國以高爾夫球運動服飾起家的G/FORE秋冬系列，打破以往沉悶保守的框架，不只形象廣告以幽默潮趣的樂園主題拍攝。還帶來了透氣輕質Polo衫、輕感舒適短褲、機能彈性修身長褲，以及骷髏雙頭拉鍊連帽外套。同時，深植高爾夫球愛好者心的經典手套系列，這季品牌採用AA級Cabretta小羊皮，加上360度的無死角剪裁結合繽紛色彩，絕對能成為果嶺最搶眼的配件。值得一提的是，G/FORE鞋履系列總是推崇舒適機能與潮流設計的運用，所以不管是哪一款都具備防潑水鞋面等級與減壓抗菌的內墊，搭配抓地力好的鮮豔配色的大底。

高爾夫休閒服飾品牌Munsingwear則在秋冬推出以紐約市、長島生活為主題的設計，提供眾多消費者多樣的穿搭靈感。Munsingwear以報紙的黑、白作為主題色，設計出專屬標題和文章的報紙風，更用方塊堆疊交錯的方式拼貼出對比效果；女裝則是加入了粉色、經典蝴蝶結設計，在對比強烈的衝撞中展現柔和美感。以及有別於紐約時報風格的都會感，長島系列讓運動風格也可以有復古懷舊感，運用傳統編織技術-Fair Isle，以及結合各種明亮色彩與當地特有的主題元素，像是海浪、花卉、以及特殊圖騰，正是這系列經典魅力。

Munsingwear假兩件式Polo衫8,690元。圖／滿心提供

G/FORE秋冬系列打破以往沉悶保守的框架，形象廣告以幽默潮趣的樂園主題拍攝。圖／艾盟仕提供

Munsingwear紐約時報風格背心10,290元、外套9,890元。圖／滿心提供

Munsingwear懷舊條紋Polo衫10,690元。圖／滿心提供

Munsingwear懷舊印花上衣9,890元。圖／滿心提供

MunsingwearPOLO衫8,490元。圖／滿心提供