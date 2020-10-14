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換色、變年輕！MB&F新款萬年曆 新色活跳跳
設計視覺上的改變，總能帶來新氣象，據傳Google的電子郵件服務Gmail就要更換設計，以原本的M字母疊加上原本Google四種經典顏色、帶來新氣象。除了形式上的調整，顏色總能傳遞新感覺，為慶祝品牌15週年，獨立製表品牌MB&F為自家Legacy Machine萬年曆腕表再進化，新色、新視覺，讓複雜腕表也能變身山形人，戶外走跳。
成立15年的MB&F始終結合強烈的金屬感、科幻、1970年代的懷舊風格，此後帶來耳目一新的全新時代之作。箇中兼顧傳統與創新的代表作，肯定會有Legacy Machine Perpetual萬年曆腕表，突破傳統的機械結構思維、同時帶來鮮明的機械之美。這回以鋯金屬製造的表殼輕盈、且比鈦金屬更為耐用。無表圈的設計、但尺寸仍維持為44毫米，並將圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面直接熔接於表殼上。「萬年曆（Perpetual Calendar）」的功能除了展現機械在曆法上的複雜運算，開放式的結構，更讓MB&F經典的「懸浮平衡擺輪」的零件華麗飛舞。
同時新的一體成形「吸震」系統「FlexRing」，則為機芯打理了一個更為安全、舒適的環境，並搭配能為手腕帶來舒適體驗的的整合式錶帶。新款Legacy Machine Perpetual EVO將使用鋯金屬為表殼，並有傳統的藍、黑色，與活躍的橘色表面。三款各限量15只，建議售價則為560萬元。
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