Jordan Brand攜手高人氣球隊 向巴黎足球文化致敬

擁有超過3,000萬粉絲的巴黎聖日耳曼足球俱樂部與Jordan Brand合作，推出出全新聯名系列產品，致敬巴黎足球生活文化。Converse則是正式推出與中國設計師王逢陳（Feng Chen Wang）合作潮鞋，大玩解構、撞色概念。

在熱門影集《Emily in Paris （ 艾蜜莉在巴黎）》中，提到了許多的巴黎文化，無論是否有偏頗，但其中不能否認的就是對於足球運動的熱愛。法國甲級聯賽中的巴黎聖日耳曼足球俱樂部，堪稱是最受歡迎的球隊，擁有超過3,000萬的粉絲支持。而Jordan Brand為了向這樣的文化致意，因此找來該足球俱樂部女子隊球員詮釋聯名系列的服飾與鞋款。服裝的設計參考了Air Jordan VII鞋的色彩搭配， 所以使用了酒紅色加上卡其色混搭，除了添加足球俱樂部的Logo之外，連帽上衣更可以見到「PARIS」字樣，恰巧趕搭了現在的「巴黎熱」。

Jordan Brand邀請了巴黎聖日耳曼足球俱樂部女子球員，來演繹聯名系列服飾與鞋款。圖／Nike提供

而Converse在2018年開始就與中國籍設計師王逢陳分別在紐約、上海時裝周合作，為大秀量身打造專屬鞋款，而受到各方矚目。今年，雙品牌再度聯手，呈現全新的Feng Chen Wang 2-in-1 Chuck 70鞋，除了撞色之外還具有解構主義的外觀。擅長解構式剪裁設計的王逢陳，從其主題為「My Half」的秀場系列中獲得靈感，將Chuck 70鞋切割重組，融合成全新個體。她將雙層帆布進行半裁剪拼疊，大底採用四象限和雙層的切割設計，鞋面呈現黑、白和橙、白兩款大膽撞色。

Feng Chen Wang 2-in-1 Chuck 70聯名鞋5,180元。圖／Converse提供