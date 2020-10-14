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維尼粉快衝！7-ELEVEN「只有為尼」第2波新品壓軸推出 QQ夜燈太萌了

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
高透明度的小熊維尼輕透密封Tritan保鮮盒組，輕鬆分類食材，不用時還可套疊收納。記者黃筱晴／攝影
高透明度的小熊維尼輕透密封Tritan保鮮盒組，輕鬆分類食材，不用時還可套疊收納。記者黃筱晴／攝影

療癒感十足，大人小孩都難以抵抗魅力的小熊維尼，於7-ELEVEN全店「迪士尼系列生活只有為尼集點送」首波活動即引爆搶購秒殺，今宣布第2波將於10月21日起至11月15日限量推出，消費滿40元贈1點，集滿6點即可以119元起加價購1款，包括翻轉切換超方便的「四合一時鐘」、看著維尼熊的胖肚子好像體重多少都沒關係的「體重計」，以及可5段式輕拍調整亮度、Q萌到爆表的「觸控QQ夜燈」，每款都值得維尼鐵粉收藏。

天氣逐漸轉涼，自10月21日起7-ELEVEN全店同步攜手德國百年品牌alfi推出「alfi真空保溫壺精品集點送」，經典球體外型加上亮面、霧面共繽紛8色可選擇，採用真空強化玻璃內膽，盛裝各式飲品味道都不易殘留，只要6點＋599元，就能輕鬆帶回家。

一轉眼就到年末，7-ELEVEN於10月21日推出「OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯」，提供OPEN POINT會員搶先以OPEN POINT 1點＋349元加購1款，每款限量585個，杯身以暖鵝黃、丁香紫、湖水青、珊瑚粉等4款色系，並結合OPEN小將12星座全新造型設計，還附上有啜飲口設計的上蓋，是今年秋冬居家、外出、露營都非常實用的單品。

10月21日同步推出的還有超實用的迪士尼帆布拉鍊便當袋於全台4,000家店限定販售，還有小小兵無線光學滑鼠、玩具總動員角色絨毛藍牙喇叭等迪士尼3C週邊，以及小熊維尼輕透密封Tritan保鮮盒組、摺疊式矽藻土地墊於門市開放預購。

7-ELEVEN攜手德國百年品牌alfi，自10月21日起推出「alfi真空保溫壺精品集點送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手德國百年品牌alfi，自10月21日起推出「alfi真空保溫壺精品集點送」。圖／7-ELEVEN提供
超實用的OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯，10月21日起提供OPEN POINT會員搶先以OPEN POINT 1點＋349元加購。記者黃筱晴／攝影
超實用的OPEN！12星座不銹鋼隔熱杯，10月21日起提供OPEN POINT會員搶先以OPEN POINT 1點＋349元加購。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「迪士尼系列生活只有為尼集點送」第2波共3款新品又萌又實用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列生活只有為尼集點送」第2波共3款新品又萌又實用。圖／7-ELEVEN提供
獨特可折疊設計的矽藻土地墊，加速疏水乾燥，收納、晾曬也方便。記者黃筱晴／攝影
獨特可折疊設計的矽藻土地墊，加速疏水乾燥，收納、晾曬也方便。記者黃筱晴／攝影
小小兵無線光學滑鼠、玩具總動員角色絨毛藍牙喇叭等迪士尼3C週邊10月21日起可直接於門市預購。記者黃筱晴／攝影
小小兵無線光學滑鼠、玩具總動員角色絨毛藍牙喇叭等迪士尼3C週邊10月21日起可直接於門市預購。記者黃筱晴／攝影

迪士尼 小熊維尼

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