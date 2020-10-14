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重現法老王的輝煌與威儀 萬寶龍埃及狂熱書寫工具高訂版
神秘的墓碑、華麗的寶石、金色的棺蓋、人面獅身，加上無法理解如何被建造完成的金字塔，讓埃及始終成為世界人類文明中的瑰寶。萬寶龍（Montblanc）日前曾發表「埃及狂熱」書寫工具系列，今日再發表兩款全世界限量一只的書寫工具「法老」「法老」（125593）與「寶藏」（125592），將黃金、貴重寶石、眼鏡蛇等眾多埃及元素合而為一，華麗的視覺與文化意涵，頗具賞玩收藏之樂。
分布於北非及中東地帶的眼鏡蛇，同時也是法老棺木上重要的動物元素，象徵了皇室與權力；又稱為綠松石（Turquoise）的土耳其石，則以青綠、美麗而不規則的紋路散發迷人魅力，兩款書寫工具則分別以此為重要文化意涵，納入筆蓋設計。「寶藏」將圖坦卡門石棺內又稱為「尼羅河百合」的藍色蓮花，同時筆身的藍寶石鑲嵌，形式則還原了自圖坦卡門死亡面具上的藍色條紋；而可拆式的聖甲蟲開啟機制則鑲嵌以綠松石和紅玉髓，背面的鐫刻則象徵了古代生命。
「法老」則聚焦於埃及的華麗色彩再現： 鋼筆筆身的圖案靈感源於圖坦卡門死亡面具的頭飾複製，並以黃金、藍寶石、紅玉髓的組合，像一張精準的色票，還原了法老王的輝煌威儀；Au750的實金黃金筆尖則鐫刻以象徵廉正與真理的女神瑪特（Maat），筆尖再鑲嵌一顆藍寶石，全世界限量一只，定價約2,979萬1,310元，並以特殊的石棺造型當成比和設計。
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