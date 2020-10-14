快訊

擬開帛琉旅遊泡泡、東洋疫苗爭議 陳時中14：00說明

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重現法老王的輝煌與威儀 萬寶龍埃及狂熱書寫工具高訂版

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
萬寶龍將黃金、寶石、眼鏡蛇都眾多埃及元素合而為一，打造出宛如高級珠寶的埃及狂熱系列書寫工具「法老」，誇飾且強烈的文化意念、頗具收藏賞玩樂趣。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍將黃金、寶石、眼鏡蛇都眾多埃及元素合而為一，打造出宛如高級珠寶的埃及狂熱系列書寫工具「法老」，誇飾且強烈的文化意念、頗具收藏賞玩樂趣。圖 / Montblanc提供。

神秘的墓碑、華麗的寶石、金色的棺蓋、人面獅身，加上無法理解如何被建造完成的金字塔，讓埃及始終成為世界人類文明中的瑰寶。萬寶龍（Montblanc）日前曾發表「埃及狂熱」書寫工具系列，今日再發表兩款全世界限量一只的書寫工具「法老」「法老」（125593）與「寶藏」（125592），將黃金、貴重寶石、眼鏡蛇等眾多埃及元素合而為一，華麗的視覺與文化意涵，頗具賞玩收藏之樂。

分布於北非及中東地帶的眼鏡蛇，同時也是法老棺木上重要的動物元素，象徵了皇室與權力；又稱為綠松石（Turquoise）的土耳其石，則以青綠、美麗而不規則的紋路散發迷人魅力，兩款書寫工具則分別以此為重要文化意涵，納入筆蓋設計。「寶藏」將圖坦卡門石棺內又稱為「尼羅河百合」的藍色蓮花，同時筆身的藍寶石鑲嵌，形式則還原了自圖坦卡門死亡面具上的藍色條紋；而可拆式的聖甲蟲開啟機制則鑲嵌以綠松石和紅玉髓，背面的鐫刻則象徵了古代生命。

「法老」則聚焦於埃及的華麗色彩再現： 鋼筆筆身的圖案靈感源於圖坦卡門死亡面具的頭飾複製，並以黃金、藍寶石、紅玉髓的組合，像一張精準的色票，還原了法老王的輝煌威儀；Au750的實金黃金筆尖則鐫刻以象徵廉正與真理的女神瑪特（Maat），筆尖再鑲嵌一顆藍寶石，全世界限量一只，定價約2,979萬1,310元，並以特殊的石棺造型當成比和設計。

萬寶龍「法老」書寫工具的Au750實金黃金筆尖，鐫刻了象徵廉正與真理的埃及女神「瑪特（Maat）」。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍「法老」書寫工具的Au750實金黃金筆尖，鐫刻了象徵廉正與真理的埃及女神「瑪特（Maat）」。圖 / Montblanc提供。
充滿中東風情的眼鏡蛇、土耳其石，加上貴重寶石，成為這款「寶藏」書寫工具的華麗元素。圖 / Montblanc提供。
充滿中東風情的眼鏡蛇、土耳其石，加上貴重寶石，成為這款「寶藏」書寫工具的華麗元素。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍以精湛的想像力與工藝之美，重現了古埃及文化的輝煌與威儀。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍以精湛的想像力與工藝之美，重現了古埃及文化的輝煌與威儀。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，傳承系列高藝術性埃及狂熱限量款「寶藏」（125592），3,537萬7,200元，全世界限量一只。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，傳承系列高藝術性埃及狂熱限量款「寶藏」（125592），3,537萬7,200元，全世界限量一只。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，傳承系列高藝術性埃及狂熱限量款「法老」（125593），將石棺上的彩色寶石、融入筆蓋與筆身設計， 2,979萬1,310元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，傳承系列高藝術性埃及狂熱限量款「法老」（125593），將石棺上的彩色寶石、融入筆蓋與筆身設計， 2,979萬1,310元。圖 / Montblanc提供。

埃及 眼鏡蛇

延伸閱讀

Chaumet 240周年頂級珠寶最終章曝光！極致工藝太驚艷

正能量珠寶！青花瓷點睛品串飾 周大福傳承美好寓意

材料-KY攜手埃及最大私人企業 搶食中東煙草商機

女神賈靜雯性感秀上億珠寶 助陣BVLGARI麗晶新店開幕

相關新聞

沒有人天生成熟豁達！徐若瑄和林依晨大談出道以來的成長

在臺北最重要的時尚大月裡，我們邀請徐若瑄和林依晨跟VOGUE一起迎接這美好的時裝週現在，就讓我們跟著雙女神一起走進秀場第一排，看見無與倫比的新銳能量和時尚語彙吧。

Jordan Brand攜手高人氣球隊 向巴黎足球文化致敬

擁有超過3,000萬粉絲的巴黎聖日耳曼足球俱樂部與Jordan Brand合作，推出出全新聯名系列產品，致敬巴黎足球生活...

長榮商務艙牛肉麵在家吃 全家攜手長榮空廚16日起預購

受疫情影響，今年國人出國人次僅135萬創下40年新低，航空公司除了推出「偽出國」行程，現在更將腦筋動到機上餐飲！全家便利...

維尼粉快衝！7-ELEVEN「只有為尼」第2波新品壓軸推出 QQ夜燈太萌了

療癒感十足，大人小孩都難以抵抗魅力的小熊維尼，於7-ELEVEN全店「迪士尼系列生活只有為尼集點送」首波活動即引爆搶購秒...

重現法老王的輝煌與威儀 萬寶龍埃及狂熱書寫工具高訂版

神秘的墓碑、華麗的寶石、金色的棺蓋、人面獅身，加上無法理解如何被建造完成的金字塔，讓埃及始終成為世界人類文明中的瑰寶。萬...

台北時裝周／後疫情時代綠色時尚圓滿落幕 看點懶人包

「2020台北時裝週SS21」在台北松山文創園區圓滿落幕，本屆主題以「Re」字作為整體概念，串起由文化部主辦的臺北時裝周...

Chaumet 240周年頂級珠寶最終章曝光！極致工藝太驚艷

今年歡慶創立240週年的法國頂級珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET），年中於巴黎透過網路發表以當代的設計元素以及工藝為基石...

BLACKPINK Lisa狂發CELINE圓盒包3造型 「三十而已」江疏影也搶先拎

CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa日前詮釋了秋冬最新款Tambour圓盒包，任何服裝、配件到她身上都閃閃...

君悅「牛肋排、德國豬腳+30種菜色」吃到飽只要704元！

台北君悅酒店的「茶苑」，自10月16日起於週末限定推出「歐陸現切肉食主義」吃到飽，無限供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德...

不用上青天 長榮和全家合作推商務艙款牛肉麵

不用搭飛機，飛上三萬英呎高空，也有機會吃到商務艙美食！長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為...

葡萄酒主題餐廳WINE-derful 地中海鄉村料理新菜發表

全台最大葡萄酒主題餐廳WINE-derful，以「歐洲大航海時期前」為主題，發表地中海鄉村料理新菜。帶有湯汁的「大馬里亞...

AKACHEN藝術總監陳智權 心物合一創作珠寶

初秋，空氣裡還嗅得到一絲盛夏所遺留的悶熱，茶室沒有空調、只有一片蒼翠為景，還有不合時宜的蜻蜓停駐。坐在一角的AKACHE...

熱門新聞

蛤！明德水庫變草原 苗栗水情啟動旱災應變

50歲以上平時不動 十招「+10行動」讓腦部凍齡

總裁牛肉麵租約到期確定熄燈 饕客扼腕

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。