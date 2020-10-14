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台北時裝周／後疫情時代綠色時尚圓滿落幕 看點懶人包

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
#DAMUR呼應易情時代，帶領大家搭乘SS21旅行衣系列班機，表現既安全又保持時髦的服裝。圖／#DAMUR提供
#DAMUR呼應易情時代，帶領大家搭乘SS21旅行衣系列班機，表現既安全又保持時髦的服裝。圖／#DAMUR提供

「2020台北時裝週SS21」在台北松山文創園區圓滿落幕，本屆主題以「Re」字作為整體概念，串起由文化部主辦的臺北時裝周「去___你的時尚Re：connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re：PLAY」，擴大了歷屆台北時裝周規模，也特別規劃「懸日航站」與「服飾品國際買主採購洽談會」兩個展館，提高設計師作品的曝光率。

為期一周間共有16位品牌設計師的精采時裝秀，包括ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SHIATZY CHEN、SILZENCE men、Syzygy、WEAVISM、WEIYU HUNG、#DAMUR）以及原民文化、材質探索等兩場主題秀。2021春夏大秀由夏姿．陳SHIATZY CHEN開場，這也是品牌睽違多年在台灣舉辦時裝大秀，以「花木蘭」為主題發想的俐落中性樣貌，點綴了刺繡貼花和象徵花木蘭軍旅生涯的奔馬圖騰，而後續發表的時裝，也朝向疫情時代、街頭潮流、綠色時尚等主題展開。

█後疫情時代的發聲

#DAMUR在既有的不對稱剪裁設計之中，選用磁釦、運動抽繩以及粗獷的手縫線等，滿足不同場合的實穿功能性，全系列皆採用台灣醫療檢驗標準CNS P2等級San Gratis面料，呼應疫情當前。if&n則是以「夏日微風」反映後疫情時代人們對旅遊的渴望，以緹花、透紗跟舒棉材質為主，簡約線條中有蝴蝶、花朵等裝飾細節。

█街頭潮流的俐落創意

oqLiq將後疫情時代的發想融入街頭風線條，帶來精神層面的「風調雨順」4個字，展現防風、機能調節、防雨、舒適的機能服裝，並將東方風融入軍裝結構。WEAVISM織本主義亦是如此，連帽機能外套、印花大風衣等機能服裝，都表現出街頭穿搭的俐落，此外，採用回收的物料製成，同步達成環境永續的綠時尚精神。

█綠色時尚為最高宗旨

本季多數品牌都緊扣綠色時尚，設計師周裕穎以JUST IN XX的支線Luxxury Godbage發表「垃圾的華麗變身」最新系列，將舊衣升級，透過永續、工藝、獨一無二的工序改造，雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花，則是創新獨特的永續面料，配件來自二手玩具的廢棄物重獲新生。

此外，風格成熟定調的DOUCHANGLEE和SABRA ANDRE，則是相較前季都帶來更為繽紛多彩的視覺；Dleet大玩版型解構，呈現左右不對稱、版型傾斜以及細節巨大化的鮮明線條。本次時裝周特別設置「懸日航站」主題式情境展區，讓伸展台走秀轉化為風格大膽的表演藝術，為因應疫情造成國際買家無法前來，也特別設置「服飾品國際買主採購洽談會」，透過直播、線上採購商洽媒合，來提升國內設計師的國際能見度。

「懸日航站」數位展演場域，營造跨領域的生動故事。圖／台北時裝周提供
「懸日航站」數位展演場域，營造跨領域的生動故事。圖／台北時裝周提供
睽違多年，夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台北舉辦2021春夏時裝大秀。記者葉信菉／攝影
睽違多年，夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台北舉辦2021春夏時裝大秀。記者葉信菉／攝影
JUST IN XX雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象。圖／JUST IN XX提供
JUST IN XX雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花永續面料，讓服裝散發時間靜止、永久保鮮的意象。圖／JUST IN XX提供
WEAVISM印花設計主要靈感來自現在的網路現象，並創作以同溫層、失溫層為主題的幾何塊狀圖騰，或是點綴了新款Logo。圖／WEAVISM提供
WEAVISM印花設計主要靈感來自現在的網路現象，並創作以同溫層、失溫層為主題的幾何塊狀圖騰，或是點綴了新款Logo。圖／WEAVISM提供
SABRA ANDRE呈現台東三部曲的首部曲，設計師高勝忠將童年的台東記憶轉化為服裝上鮮豔的印花與裝飾。圖／SABRA ANDRE提供
SABRA ANDRE呈現台東三部曲的首部曲，設計師高勝忠將童年的台東記憶轉化為服裝上鮮豔的印花與裝飾。圖／SABRA ANDRE提供
if&n展現後疫情時代人們對「旅遊」的渴望。圖／if&n提供
if&n展現後疫情時代人們對「旅遊」的渴望。圖／if&n提供
SABRA ANDRE、JUST IN XX、Dleet在台北時裝周發表2021春夏新作。圖／品牌提供、記者林澔一攝影
SABRA ANDRE、JUST IN XX、Dleet在台北時裝周發表2021春夏新作。圖／品牌提供、記者林澔一攝影
oqLiq在亂世疫情中，使⽤風調雨順來來呈現對服裝的概念。圖／oqLiq提供
oqLiq在亂世疫情中，使⽤風調雨順來來呈現對服裝的概念。圖／oqLiq提供
周裕穎以舊衣新設計來呼應永續環保的概念。圖／JUST IN XX提供
周裕穎以舊衣新設計來呼應永續環保的概念。圖／JUST IN XX提供
以永續為主題的DOUCHANGLEE在品牌既定的黑白色調中，加入砂岩色、礦石灰、青苔綠等地質色系。圖／DOUCHANGLEE提供
以永續為主題的DOUCHANGLEE在品牌既定的黑白色調中，加入砂岩色、礦石灰、青苔綠等地質色系。圖／DOUCHANGLEE提供
「懸日航站」一共分為九區，囊括6個台灣設計品牌。圖／台北時裝周提供
「懸日航站」一共分為九區，囊括6個台灣設計品牌。圖／台北時裝周提供
黃子佼以走秀、看秀支持台北時裝周，（左起）陳昊森、黃子佼、李友廷共同出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
黃子佼以走秀、看秀支持台北時裝周，（左起）陳昊森、黃子佼、李友廷共同出席Dleet 2021春夏大秀。記者林澔一／攝影
WEAVISM的2021春夏系列，探討機能性服裝的多樣可能性，具有街頭潮流感。圖／WEAVISM提供
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SABRA ANDRE相較以往顯得更為色彩繽紛。圖／SABRA ANDRE提供
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伸展台結合靜態展示，JUST IN XX謝幕後模特兒們站上高台，讓散場的觀眾可以近距離觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
伸展台結合靜態展示，JUST IN XX謝幕後模特兒們站上高台，讓散場的觀眾可以近距離觀賞服裝細節。圖／JUST IN XX提供
Dleet 2021春夏系列以「雙重人格」登場，大玩版型的解構、線條的變幻。記者林澔一／攝影
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