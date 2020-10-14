台北時裝周／後疫情時代綠色時尚圓滿落幕 看點懶人包
「2020台北時裝週SS21」在台北松山文創園區圓滿落幕，本屆主題以「Re」字作為整體概念，串起由文化部主辦的臺北時裝周「去___你的時尚Re：connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re：PLAY」，擴大了歷屆台北時裝周規模，也特別規劃「懸日航站」與「服飾品國際買主採購洽談會」兩個展館，提高設計師作品的曝光率。
為期一周間共有16位品牌設計師的精采時裝秀，包括ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SHIATZY CHEN、SILZENCE men、Syzygy、WEAVISM、WEIYU HUNG、#DAMUR）以及原民文化、材質探索等兩場主題秀。2021春夏大秀由夏姿．陳SHIATZY CHEN開場，這也是品牌睽違多年在台灣舉辦時裝大秀，以「花木蘭」為主題發想的俐落中性樣貌，點綴了刺繡貼花和象徵花木蘭軍旅生涯的奔馬圖騰，而後續發表的時裝，也朝向疫情時代、街頭潮流、綠色時尚等主題展開。
█後疫情時代的發聲
#DAMUR在既有的不對稱剪裁設計之中，選用磁釦、運動抽繩以及粗獷的手縫線等，滿足不同場合的實穿功能性，全系列皆採用台灣醫療檢驗標準CNS P2等級San Gratis面料，呼應疫情當前。if&n則是以「夏日微風」反映後疫情時代人們對旅遊的渴望，以緹花、透紗跟舒棉材質為主，簡約線條中有蝴蝶、花朵等裝飾細節。
█街頭潮流的俐落創意
oqLiq將後疫情時代的發想融入街頭風線條，帶來精神層面的「風調雨順」4個字，展現防風、機能調節、防雨、舒適的機能服裝，並將東方風融入軍裝結構。WEAVISM織本主義亦是如此，連帽機能外套、印花大風衣等機能服裝，都表現出街頭穿搭的俐落，此外，採用回收的物料製成，同步達成環境永續的綠時尚精神。
█綠色時尚為最高宗旨
本季多數品牌都緊扣綠色時尚，設計師周裕穎以JUST IN XX的支線Luxxury Godbage發表「垃圾的華麗變身」最新系列，將舊衣升級，透過永續、工藝、獨一無二的工序改造，雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花，則是創新獨特的永續面料，配件來自二手玩具的廢棄物重獲新生。
此外，風格成熟定調的DOUCHANGLEE和SABRA ANDRE，則是相較前季都帶來更為繽紛多彩的視覺；Dleet大玩版型解構，呈現左右不對稱、版型傾斜以及細節巨大化的鮮明線條。本次時裝周特別設置「懸日航站」主題式情境展區，讓伸展台走秀轉化為風格大膽的表演藝術，為因應疫情造成國際買家無法前來，也特別設置「服飾品國際買主採購洽談會」，透過直播、線上採購商洽媒合，來提升國內設計師的國際能見度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言