台北時裝周／後疫情時代綠色時尚圓滿落幕 看點懶人包

「2020台北時裝週SS21」在台北松山文創園區圓滿落幕,本屆主題以「Re」字作為整體概念,串起由文化部主辦的臺北時裝周「去___你的時尚Re:connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re:PLAY」,擴大了歷屆台北時裝周規模,也特別規劃「懸日航站」與「服飾品國際買主採購洽談會」兩個展館,提高設計師作品的曝光率。

為期一周間共有16位品牌設計師的精采時裝秀,包括ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SHIATZY CHEN、SILZENCE men、Syzygy、WEAVISM、WEIYU HUNG、#DAMUR)以及原民文化、材質探索等兩場主題秀。2021春夏大秀由夏姿.陳SHIATZY CHEN開場,這也是品牌睽違多年在台灣舉辦時裝大秀,以「花木蘭」為主題發想的俐落中性樣貌,點綴了刺繡貼花和象徵花木蘭軍旅生涯的奔馬圖騰,而後續發表的時裝,也朝向疫情時代、街頭潮流、綠色時尚等主題展開。

█後疫情時代的發聲

#DAMUR在既有的不對稱剪裁設計之中,選用磁釦、運動抽繩以及粗獷的手縫線等,滿足不同場合的實穿功能性,全系列皆採用台灣醫療檢驗標準CNS P2等級San Gratis面料,呼應疫情當前。if&n則是以「夏日微風」反映後疫情時代人們對旅遊的渴望,以緹花、透紗跟舒棉材質為主,簡約線條中有蝴蝶、花朵等裝飾細節。

█街頭潮流的俐落創意

oqLiq將後疫情時代的發想融入街頭風線條,帶來精神層面的「風調雨順」4個字,展現防風、機能調節、防雨、舒適的機能服裝,並將東方風融入軍裝結構。WEAVISM織本主義亦是如此,連帽機能外套、印花大風衣等機能服裝,都表現出街頭穿搭的俐落,此外,採用回收的物料製成,同步達成環境永續的綠時尚精神。

█綠色時尚為最高宗旨

本季多數品牌都緊扣綠色時尚,設計師周裕穎以JUST IN XX的支線Luxxury Godbage發表「垃圾的華麗變身」最新系列,將舊衣升級,透過永續、工藝、獨一無二的工序改造,雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花,則是創新獨特的永續面料,配件來自二手玩具的廢棄物重獲新生。