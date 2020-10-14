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疫情新創意！台灣實力派作家聯合舉辦《口罩：人間誌異》簽書會

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
圖／聯合數位文創 提供

新冠肺炎席捲全台，口罩無疑是2020年度關鍵字。國內出版社奇幻基地邀集台灣實力派五大作家創作疫情時代創新短篇小說集。於本週日（10/18）下午2點，於台北的城邦書房舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。

疫情恐懼壟罩下，2020年「口罩」成為全人類生命維繫的關鍵物品，成為災情生活中的新聞的焦點事件。由以《太歲》《乩身》知名的百萬作家星子、獲選文化部2019年度推薦改編劇本得主芙蘿、作品《恐懼罐頭》改編影視作品人氣作家不帶劍等5位華文暢銷作家結合「口罩」元素創作出台灣原創恐怖推理作品。

從企劃到出版，《口罩：人間誌異》僅花不到半年就出版面世。作品由芙蘿發想，星子收尾。結合恐怖懸疑推理元素為一身，創作出反映2020疫情第一本本土類型小說集。

本次活動除了創作者們精彩的對談外，奇幻基地也安排了讀者互動環結，即日起至2020/10/15（四）於udn售票網活動報名中，書迷千萬別錯過這個難得的機會！

台北城邦書房於10/18舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。圖／聯合數位文創提供
台北城邦書房於10/18舉辦對談簽書會。活動邀集作家星子、路邊攤、龍雲、芙蘿與金獎水墨插畫家葉羽桐共同出席與讀者交流。圖／聯合數位文創提供

《口罩：人間誌異》─台灣實力派作家聯合簽書會（台北場）

•召集時間：2020年10月18日(日) PM14：00～PM 17：00

•集合地點：台北市民生東路二段141號1樓城邦書房

•報名詳情：https://is.gd/ySeAkf

•網路報名成功就送「奇幻基地限量龍書擋」乙個！

•當日憑《口罩：人間誌異》新書一本，即可兌換簽名號碼牌一張

口罩 疫情

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