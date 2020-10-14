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Chaumet 240周年頂級珠寶最終章曝光！極致工藝太驚艷
今年歡慶創立240週年的法國頂級珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET），年中於巴黎透過網路發表以當代的設計元素以及工藝為基石的頂級珠寶系列Perspective de Chaumet，向國際指標性的建築設計與當代藝術致敬。系列珠寶更於今年8月首度來台巡展，精湛的工藝與別具創意的詮釋令人驚艷。全系列共6大篇章，其中最終篇章Ondulation，也終於在日前於巴黎面世。
Ondulation的7件珠寶，包括一件珠寶表，同樣採用品牌傳承百年的精湛珠寶工藝與出色的彩色寶石，設計上則受到建築上1980年代解構主義的啟發。彷彿有機建築的曲線與線條，組成充滿律動的藝術作品，在結構的堅固性或流動性之間交替變化。琺瑯的使用增強了這種美感，將頂級珠寶工藝和3D技術完美融合在一起。黃金工藝的細節，以及如同金色建築鉸接的鍊條裝飾著奇妙的反射，源自於品牌傳奇設計大師Pierre Sterlé的影響，配戴起來輕盈服貼，如同陽光透過建築灑落在肌膚上。
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