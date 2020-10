BLACKPINK Lisa狂發CELINE圓盒包3造型 「三十而已」江疏影也搶先拎

CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa日前詮釋了秋冬最新款Tambour圓盒包,任何服裝、配件到她身上都閃閃發亮,而早前收視所向披靡的陸劇「三十而已」中飾演王漫妮的江疏影,也背了同款圓盒包,呈現知性都會女子的俐落優雅。

BLACKPINK的Lisa示範了3套演繹Tambour圓盒包的穿搭,包括丹寧寬身短裙、絲絨黑襯衫與丹寧褲、格紋西裝外套搭丹寧褲,可愛、有型、知性等各種風格都輕鬆駕馭,也顯見這款圓盒包的百搭。首度出現在2020秋冬秀上的Tambour圓盒包,命名來自於法國共和國衛隊所用之樂器Tambour鼓,略帶復古風的設計,有著珠寶盒般的敦實圓柱造型,包身是品牌經典的凱旋門鎖鍊老花標誌拼接駝色小牛皮,開釦皮片鑲嵌了CELINE金色凱旋徽,每個包款都搭配可調式皮革肩帶。