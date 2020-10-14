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BLACKPINK Lisa狂發CELINE圓盒包3造型 「三十而已」江疏影也搶先拎

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BLACKPINK的Lisa和江疏影都詮釋CELINE新款Tambour圓盒包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa和江疏影都詮釋CELINE新款Tambour圓盒包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa日前詮釋了秋冬最新款Tambour圓盒包，任何服裝、配件到她身上都閃閃發亮，而早前收視所向披靡的陸劇「三十而已」中飾演王漫妮的江疏影，也背了同款圓盒包，呈現知性都會女子的俐落優雅。

BLACKPINK的Lisa示範了3套演繹Tambour圓盒包的穿搭，包括丹寧寬身短裙、絲絨黑襯衫與丹寧褲、格紋西裝外套搭丹寧褲，可愛、有型、知性等各種風格都輕鬆駕馭，也顯見這款圓盒包的百搭。首度出現在2020秋冬秀上的Tambour圓盒包，命名來自於法國共和國衛隊所用之樂器Tambour鼓，略帶復古風的設計，有著珠寶盒般的敦實圓柱造型，包身是品牌經典的凱旋門鎖鍊老花標誌拼接駝色小牛皮，開釦皮片鑲嵌了CELINE金色凱旋徽，每個包款都搭配可調式皮革肩帶。

除了鎖鍊老花的款式之外，Tambour圓盒包還有拉菲草編織（façon raffia）拼接小牛皮款式，以及棕褐色光滑小牛皮打造的簡約款，硬挺外型個性獨具，可放得下手機、皮夾、鑰匙等各種小物，適合鍾愛復古包款的女孩們入手。

BLACKPINK的Lisa詮釋Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
江疏影背著Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour拉菲草編織圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour拉菲草編織圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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