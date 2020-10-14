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BLACKPINK Lisa狂發CELINE圓盒包3造型 「三十而已」江疏影也搶先拎
CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa日前詮釋了秋冬最新款Tambour圓盒包，任何服裝、配件到她身上都閃閃發亮，而早前收視所向披靡的陸劇「三十而已」中飾演王漫妮的江疏影，也背了同款圓盒包，呈現知性都會女子的俐落優雅。
BLACKPINK的Lisa示範了3套演繹Tambour圓盒包的穿搭，包括丹寧寬身短裙、絲絨黑襯衫與丹寧褲、格紋西裝外套搭丹寧褲，可愛、有型、知性等各種風格都輕鬆駕馭，也顯見這款圓盒包的百搭。首度出現在2020秋冬秀上的Tambour圓盒包，命名來自於法國共和國衛隊所用之樂器Tambour鼓，略帶復古風的設計，有著珠寶盒般的敦實圓柱造型，包身是品牌經典的凱旋門鎖鍊老花標誌拼接駝色小牛皮，開釦皮片鑲嵌了CELINE金色凱旋徽，每個包款都搭配可調式皮革肩帶。
除了鎖鍊老花的款式之外，Tambour圓盒包還有拉菲草編織（façon raffia）拼接小牛皮款式，以及棕褐色光滑小牛皮打造的簡約款，硬挺外型個性獨具，可放得下手機、皮夾、鑰匙等各種小物，適合鍾愛復古包款的女孩們入手。
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