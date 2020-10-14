君悅「牛肋排、德國豬腳+30種菜色」吃到飽只要704元！

台北君悅酒店的「茶苑」，自10月16日起於週末限定推出「歐陸現切肉食主義」吃到飽，無限供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳等超過30種料理，並且將於10月14日舉行特賣優惠，雙人用餐原價2,816元，限時優惠1,408元，平均每人只要704元。

茶苑本次所推出的「歐陸現切肉食主義」吃到飽活動，無限供應有香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳、多汁雞腿串等肉食料理，並且搭配有機生菜沙拉、精緻歐風冷盤等多樣配菜與甜點及湯品，總品項超過30種，僅限於每週五晚餐，以及週六、週日的午晚餐時段供應，成人每人1,280元，5至12歲兒童則為640元（均需另收10%服務費）。配合ITF線上旅展活動，10月14日中午12:30，以及18:30將推出限量「買1送1」的餐券優惠，雙人券原價2,816元，優惠價1,408元。另外還有單人優惠券，原價1,408元，優惠價1,080元。

即日起至11月30日期間，君悅也延長軍警公教醫護人員的優惠活動，凡於凱菲屋、彩日本料理、漂亮廣式海鮮餐廳、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳、歡飲廊、茶苑、Ziga Zaga義大利餐廳等用餐，並於入場前出示服務證及相關證明身分證件正本，本人及同桌用餐者皆享8折優惠。另外至11月底前，持任一面額之紙本振興券至旗下8間餐廳消費，均可享不分平假日且全餐期用餐8折優惠。