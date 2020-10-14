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不用上青天 長榮和全家合作推商務艙款牛肉麵

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供
長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供

不用搭飛機，飛上三萬英呎高空，也有機會吃到商務艙美食！長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。

長榮空廚表示，由主廚劉佳振領軍製作的牛肉麵，原先僅以供應機上商務艙及貴賓室使用為主，一向深受旅客喜愛與好評，這次透過「全家」店舖LINE群組限量銷售，將可以讓民眾不用搭機也能享用到機上美食。

長榮空廚說，這次推出的「秘製紅燒牛肉麵」，使用牛大骨和獨門辛香料熬製2日而成的秘製紅燒湯頭，濃郁而不死鹹、甘甜而不油膩，搭配嚴選高品質的牛腱肉，在吸附湯汁精華後更加軟嫩入味，在麵條方面特別選用寬體麵條搭配，增加扎實有勁的Q彈口感，大口享用起來更令滿足感加倍。

至於「銷魂清燉牛肉麵」Ｍ使用的是牛大骨及多樣新鮮蔬果文火慢燉數日，細心過濾掉多餘雜質，提煉出食材最純粹的精華和最原始的天然風味；湯頭色澤清澈，滋味鮮甜甘醇、溫潤濃厚，搭配鮮嫩牛腱肉和扎實的寬麵條；「空廚經典三寶麵」則是老饕的最愛，牛腱肉的鮮美肉質、Q嫩爽脆的牛肚和入口即化的牛筋，三種美味同時滿足。

長榮空廚擁有生產航餐的雄厚實力和多項國際食品安全認證，也是全世界極少數兼具微生物及液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)實驗室的空廚，這次與全家便利商店合作販售的牛肉麵，也是比照機上餐點的製程以及品管，讓消費者在品嘗美食之餘也能吃得安心。

長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供
長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供
長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供
長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅1萬份。圖／長榮航空提供

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