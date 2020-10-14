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葡萄酒主題餐廳WINE-derful 地中海鄉村料理新菜發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
WINE-derful餐廳空間氛圍很有歐洲味。圖／WINE-derful提供。
WINE-derful餐廳空間氛圍很有歐洲味。圖／WINE-derful提供。

全台最大葡萄酒主題餐廳WINE-derful，以「歐洲大航海時期前」為主題，發表地中海鄉村料理新菜。帶有湯汁的「大馬里亞海鮮飯」，戰斧豬排搭配海鮮醬汁的「阿連特茹盤克夏豬佐蛤蜊醬」，把油封鴨變成燉飯的「布拉加老城鴨肉燉飯」，即日起全新推出。

在歐洲大航海時期前的16世紀，地中海已滿是熱絡的貿易活動，但在這之前，被稱為歐洲大航海家的葡萄牙王子，早已為葡萄牙與歐洲地區開起了航海時代。以這位偉大的大航海家為故事主軸，WINE-derful葡萄酒主題餐廳推出沙拉、湯品、主餐等共將近50道地中海料理，其中又以亨利王子的家鄉葡萄牙菜為重點推薦。

其中「大馬里亞海鮮飯」外觀看起來濕潤有湯汁，與常見將湯汁收乾的西班牙燉飯不同，是來自葡萄牙大馬里亞（Marinha Grande）獨特做法。主廚指出：「一般西班牙海鮮燉飯的米飯與醬汁比例約1：2，但是大馬里亞海鮮飯則是1：5。」刻意拉高醬汁比例，讓義大利米不僅吸附了自家製的新鮮番茄醬汁，同時將草蝦、蛤蜊、淡菜等海鮮的鮮甜也融入其中，口感介於稀飯與湯泡飯之間，入口滿滿海鮮風味，擁有別於西班牙燉飯的粒粒分明口感，在入秋之際相當暖胃。

地理位置狹長的葡萄牙，不只海鮮風味迷人，源自於葡萄牙北部的布拉加市（Braga）仍留存不少古羅馬遺跡，在這葡萄牙歷史最悠久的城市裡，有道相當常見的「葡式鴨肉烤飯」至今仍受到歡迎。看起來毫不起眼的樸實鴨肉烤飯，主廚以法式油封鴨手法將料理精緻化，將油封櫻桃鴨腿再以85度低溫烹調12小時，直到鴨腿骨肉分離，再與義大利米一同燉煮而成。做法繁複的「布拉加老城鴨肉燉飯」，入口能品嚐到綿密智智的鴨肉，為燉飯帶來鹹香風味，即便是平時不吃鴨肉的消費者，也曾輕鬆感受到鴨香美味。

位在民生東路上的WINE-derful是全台最大的葡萄酒主題餐廳，以酒窖概念打造300坪地下室空間，提供如同置身於歐洲酒莊內的用餐氛圍。自2014年開幕以來，持續以不同風格的歐陸料理搭配葡萄酒，提供多元的餐酒搭選擇。

阿連特茹盤克夏豬佐蛤蜊醬。圖／WINE-derful提供。
阿連特茹盤克夏豬佐蛤蜊醬。圖／WINE-derful提供。
大馬里亞海鮮飯。圖／WINE-derful提供。
大馬里亞海鮮飯。圖／WINE-derful提供。
布拉加老城鴨肉燉飯。圖／WINE-derful提供。
布拉加老城鴨肉燉飯。圖／WINE-derful提供。

海鮮 葡萄牙 葡萄酒

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