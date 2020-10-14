又怕又想吃 怪奇系萌鬼點心愈恐怖愈討喜
10月31日是萬聖節，許多餐廳、甜點店紛紛推出搞怪系商品，搶攻節慶財，愈怪愈恐怖，反而愈討喜。
在全台有多家分店、在高雄有2家據點的「亞尼克」推出應景的怪奇系點心，造型餅乾「魔幻指尖」有如巫婆手指般驚悚、呈現濃濃節慶氣氛的糖霜餅乾也很吸睛，還有俏皮派塔「萬聖魔力紅」，都是搞怪指數破表的甜點，「萌鬼」盡出，讓過節更有味！
亞尼克品牌已有20年，經典商品生乳捲銷售突破千萬條，陸續推出超過百種口味。業者表示，為回饋「捲迷」，即日起至11月18日在門市單筆消費滿額，其中包含一項BT21系列商品，消費淨額滿2020元，即贈BT21保冷袋；滿2888元即贈BT21咖啡杯盤組乙組。
「奇幻萬聖點心杯」也是暢銷商品，已連推9年。日本直輸限定，周周推出不同款，有8款可收藏，是萬聖療癒寵兒。杯內物是焦糖蒸布丁，搭配北海道奶霜、繽紛新鮮水果，風味迷人，品嘗後能蒐集造型杯。
高雄旗艦店也推出「手作造型蛋糕課程」，變身為搗蛋烘焙師，捏捏可愛小鬼怪、精靈等，適合親子、好友同享萬聖歡樂時光！
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