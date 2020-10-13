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好丘挺在地青年！限定日推「味噌核桃、奶韻烏龍」貝果

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
每周一、三、五販售的「味噌核桃」，每顆60元。圖／好丘提供
每周一、三、五販售的「味噌核桃」，每顆60元。圖／好丘提供

好丘將於10月14日起，推出限定日出爐的「友善貝果系列」2款全新口味，包括有周一、三、五販售的「味噌核桃」，以及周二、四、六登場的「奶韻烏龍」等兩種口味。除了帶給民眾不同的食味感受，也藉此呼籲大眾關懷投入地方創生的在地青年

好丘的貝果除了使用本土食材來呈現在地滋味外，2019年開始推出的「友善貝果系列」，更是透過與在地團隊的合作、選用當地物產等方式，帶動民眾關懷台灣各鄉鎮的友善實踐行動。去年首度推出的「友善老鷹種植」、「友善石虎種植」的「紅豆牛奶」、「五穀米香」貝果，即是帶領大眾關注動物保育與環境共生議題。

此次推出的「味噌核桃」、「奶韻烏龍」新品，分別與坪林的「坪感覺農創團隊」和三峽的「禾乃川國產豆製所」兩個當地青年團隊深度合作。「味噌核桃」選用國產黃豆釀造的味噌，搭配蜜漬香烤核桃，藉由豆香與堅果的結合，交疊出鹹甜溫潤的滋味，每顆60元。其中關鍵的「味噌」，乃是透過「禾乃川國產豆製所」與其團隊「甘樂文創」所釀造。此團體於三峽扎根多年，創造當地青年、中輟生、更生人、二度就業家長的系統，同時也提供學童伴讀、技職訓練、就業機會。

至於「奶韻烏龍」選用低溫研磨的坪林炭焙烏龍茶，再加入鮮奶製成的初鹿煉乳，交融出帶有奶韻的雅緻茶香，每顆55元。其茶葉的背後，是透過「坪感覺農創團隊」與坪林茶青們在地方上的號召，將年輕人的創意與活力串連當地人文產業和自然資源而成，具有青年互學互助的意義。

周二、四、六登場的「奶韻烏龍」，每顆55元。圖／好丘提供
周二、四、六登場的「奶韻烏龍」，每顆55元。圖／好丘提供

青年 坪林

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