所得100%捐出！DR.WU賣玻尿酸護手乳 捐陽光燒燙傷友

燒燙傷友們，得要面對外界眼光，更得要重建內心，台灣醫美保養品牌DR.WU，為號招大家一起關懷，推出WU CARE公益計畫，與陽光基金會合作，即日起至10月31日，於品牌官網販售限量1,000支的玻尿酸保濕潤澤護手霜，所得將100%全數捐贈給陽光基金會「燒傷及顏損者生心理重建服務」專案。

DR.WU過往曾協助勵馨基金會、弘道老人福利基金會、花蓮地震災區等，今年則希望幫助燒燙傷友，希望給予實質關懷協助，代言人吳慷仁也拍攝短片，號召大家響應公益，且除了做公益，秋冬洗完手後，也要擦上護手霜，滋養雙手。

日前DR.WU員工日上，也邀來生命鬥士莊雅菁現身，13歲時她的一場車禍，讓面貌與人生從此變形，四肢也只剩右手，一度因為外界眼光而傷心，但她在家人與外界的鼓勵下，自己還成立了小n拼豆手創館，希望能鼓勵大家。

DR.WU全新推出的玻尿酸保濕潤澤護手霜，含有玻尿酸、酪梨果油、乳油木果油、橄欖果油，也搭配海茴香萃取、澳洲茶樹等成分，能抗菌2小時，搭配草本精油，官網販售價399元。