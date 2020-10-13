經典鉚釘十周年 Valentino將推出Craig Green聯名系列

提到Valentino，首先會想到什麼？相信很多人的答案都會是鉚釘鞋、鉚釘包。10年前，Valentino Garavani Rockstud鉚釘誕生，這個擁有十字方形的金屬質感鉚釘是Valentino配飾系列的靈魂，也是向品牌發源地羅馬及以琢石建築馳名的羅馬宮致敬。

多年來，鉚釘以各式樣貌和顏色現身，在剛發表不久的2021春夏男女裝中更首次出現特大版鉚釘，象徵突破傳統、勇敢表現自我的時尚態度。為慶祝經典的Valentino Garavani Rockstud鉚釘10周年，品牌宣布推出Valentino Garavani Rockstud X特別企劃，這個企劃是與世界各地設計師、品牌及藝術家合作的實驗場，他們會以個人風格重新塑造經典鉚釘，而羅馬數字X代表「10」，同時也有聯名合作及繁增倍衍的符號意思。

Valentino Garavani Rockstud X企劃將由英國著名設計師Craig Green揭開序幕，其他聯名項目也會陸續登場。