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極白浮雕飄仙氣！Jo Malone香氛工藝陶瓷蠟燭推6款香味

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London Townhouse綠番茄藤香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse綠番茄藤香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供

2020年，許多人待在家中的時間變多了，與家中不同空間裡，也產生了更多不同的關係，享受與家的親暱時光，少不了居家蠟燭的陪伴，帶來香氣與溫暖。Jo Malone London推出全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭系列，以純白且古典優雅的瓷器裝置，上面還有立體浮雕，呈現出屋子裡不同地點的氛圍與場景。

Jo Malone London以倫敦總部Townhouse為名，從家中溫暖火爐，到花園庭院的各種故事，以純淨陶瓷作為瓶身，搭配1700年喬治時代建築風格，如壁爐、地毯線條、樑柱等元素，變身瓷瓶上的浮雕。

6款香氣各異，卻也帶出不同的場景：野莓與歐洲黑莓象徵歡迎回到家中、馬卡龍則讓讓人彷彿想到美好的下午茶時光、綠番茄藤帶人前往灑落陽光的庭院、炙熱餘火如同坐在爐火前翻著書本的美好時光、紫色薰衣草與獨活草讓人想在雨後微涼之際躺在床上、無花果與黑醋栗如同夏末的早晨，帶來的清新香甜。

Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭系列於10月16日，於Jo Malone London全台9家指定實體櫃點販售。

Jo Malone London Townhouse炙熱餘火香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse炙熱餘火香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse紫色薰衣草與獨活草香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse紫色薰衣草與獨活草香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse無花果與黑醋栗香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse無花果與黑醋栗香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse野莓與歐洲黑莓香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse野莓與歐洲黑莓香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhous香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhous香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse馬卡龍香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London Townhouse馬卡龍香氛工藝陶瓷蠟燭／300g／4,590元。圖／Jo Malone London提供

建築 下午茶

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