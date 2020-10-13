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極白浮雕飄仙氣！Jo Malone香氛工藝陶瓷蠟燭推6款香味
2020年，許多人待在家中的時間變多了，與家中不同空間裡，也產生了更多不同的關係，享受與家的親暱時光，少不了居家蠟燭的陪伴，帶來香氣與溫暖。Jo Malone London推出全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭系列，以純白且古典優雅的瓷器裝置，上面還有立體浮雕，呈現出屋子裡不同地點的氛圍與場景。
Jo Malone London以倫敦總部Townhouse為名，從家中溫暖火爐，到花園庭院的各種故事，以純淨陶瓷作為瓶身，搭配1700年喬治時代建築風格，如壁爐、地毯線條、樑柱等元素，變身瓷瓶上的浮雕。
6款香氣各異，卻也帶出不同的場景：野莓與歐洲黑莓象徵歡迎回到家中、馬卡龍則讓讓人彷彿想到美好的下午茶時光、綠番茄藤帶人前往灑落陽光的庭院、炙熱餘火如同坐在爐火前翻著書本的美好時光、紫色薰衣草與獨活草讓人想在雨後微涼之際躺在床上、無花果與黑醋栗如同夏末的早晨，帶來的清新香甜。
Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭系列於10月16日，於Jo Malone London全台9家指定實體櫃點販售。
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