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寶可夢3D造型悠遊卡15日獨家預購 每個售價390元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司將於10月15日起推出悠遊付會員獨享預購寶可夢造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司將於10月15日起推出悠遊付會員獨享預購寶可夢造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

為讓上次沒搶到寶可夢造型悠遊卡的民眾有遺憾，悠遊卡公司再次推出寶可夢3D造型悠遊卡，今日下午宣布將於10月15日上午11時起至10月25日晚間11時59分止進行預購，每個售價新台幣390元，開放悠遊付會員在PChome 24h購物「限時不限量」預購，商品將於12月開始陸續出貨。

復刻版精靈球不僅保留原汁原味的精靈球造型，這次還附上頸帶，方便消費者掛在脖子上帶著走，消費者搭乘大眾運輸工具或透過悠遊卡消費時，精靈球中央會亮起綠燈顯示感應成功。

悠遊卡公司表示，此次預購活動限定悠遊付會員參加，每人限購1個，還未加入悠遊付會員的消費者可及早下載註冊，若預購後辦理退貨，須依PChome 24h購物退貨程序辦理，也將視同放棄預購權，不得再次預購。

悠遊付從10月5日起在PChome 24h購物可綁定信用卡消費，自10月13日至10月25日，使用悠遊付綁定信用卡完成支付，單筆消費享10%悠遊付儲值金回饋，每個帳戶最高回饋600元，活動總回饋金額為120萬元。

10月15日至12月31日止全通路使用悠遊付綁定信用卡，單筆消費滿200元回饋20元悠遊付儲值金，每個帳戶回饋上限100元。此外，在10月15日至10月25期間，民眾用悠遊付綁定信用卡在PChome 24h購物消費，滿600元即可拿到700元回饋。

悠遊卡 信用

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