要選鋼彈？還是航海王聯名呢？潮牌XLARGE、XRAGE都能完成你帥氣穿搭夢想

超人氣的動漫《鋼彈》以及《航海王（又名：海賊王）》是不少人都看過的作品，直至今日都歷久不衰，所以潮牌XLARGE以及XRAGE都分別推出聯名系列單品，滿足粉絲們想要收藏並穿上身的心情。不管是哪一個聯名系列，都引用了經典的角色與圖案，讓消費者穿搭時更顯帥氣有型。

以操控未來機器人為故事主軸的《鋼彈》講述了人類科技、戰爭與和平的故事，由於結合了科幻、熱血友情，一推出就受到漫畫迷的喜愛。而潮牌XLARGE就以此為藉，並從其中的Mobile Suit RX-0機器人或的啟發，因為RX-0純白機體和獨特外型是在眾多機體中格外醒目。並加上XLARGE招牌的猿人符號融入在《鋼彈》所呈現的機械元素中，線稿式的設計創造出讓人難忘的圖像，運用於T恤、圓領衫和外套等款式上。部分款式上，還印刷了「機動戰士」的字樣，讓粉絲看了很快便能連結到經典橋段中，值得收藏與玩味。

XRAGE航海王聯名系列喬巴夾克2,080元。圖／摘自XRAGE官網

另外，XRAGE則是與冒險故事的《航海王》推出聯名系列服飾，品牌將日本傳統文化再升級，把動漫中的魯夫、喬巴和香吉士等經典角色，利用精細的印花與刺繡工藝方式，呈現於服裝上。此外，XRAGE再次發揮了他們對於民俗服裝重新演繹的能力，把半纏形式的夾克加上《航海王》中的主角圖案，讓過去與現代交融。

XRAGE航海王聯名系列索隆T恤880元。圖／摘自XRAGE官網