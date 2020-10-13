侯佩岑、林心如減齡穿搭甜美鞋 只有台灣買得到

時尚品牌Roger Vivier今年春夏推出靈感源自高爾夫球鞋上裝飾的Call Me Vivier流蘇休閒鞋系列，因為俏皮的設計感與休閒鞋身同時滿足精緻與隨興風，大受歡迎。今年秋冬，品牌除了持續打造點綴了新細節的新款，還特別推出台灣限定的單品，讓侯佩岑、林心如都搶著穿。

這次台灣限定的Call Me Vivier流蘇休閒鞋，分別有深藍色緞面、櫻花粉色絲絨兩款，藍色款配的是金屬山羊皮搭銀色流蘇，櫻花粉色則是配白色皮革流蘇，一款優雅，一款甜美。此外，還有全新的Call Me Vivier Jewel皮革流蘇系列，運用寶石打造的「RV」字樣裝飾在流蘇上，增添奢華感。