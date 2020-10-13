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侯佩岑、林心如減齡穿搭甜美鞋 只有台灣買得到
時尚品牌Roger Vivier今年春夏推出靈感源自高爾夫球鞋上裝飾的Call Me Vivier流蘇休閒鞋系列，因為俏皮的設計感與休閒鞋身同時滿足精緻與隨興風，大受歡迎。今年秋冬，品牌除了持續打造點綴了新細節的新款，還特別推出台灣限定的單品，讓侯佩岑、林心如都搶著穿。
這次台灣限定的Call Me Vivier流蘇休閒鞋，分別有深藍色緞面、櫻花粉色絲絨兩款，藍色款配的是金屬山羊皮搭銀色流蘇，櫻花粉色則是配白色皮革流蘇，一款優雅，一款甜美。此外，還有全新的Call Me Vivier Jewel皮革流蘇系列，運用寶石打造的「RV」字樣裝飾在流蘇上，增添奢華感。
另一方面，經典的Trompette系列也推出了新的Crystal鑽扣款，把70年代的誇張飾品概念以兩種不同的水晶呈現，配上緞面、山羊皮等材質，打造平底與高跟款的Trompette Crystal鑽扣鞋，顏色也網羅優雅的黑色、森林綠等等。而設計靈感源自選美小姐背帶的Miss Vivier系列，則推出了愛心平底鞋和包款。喜歡帥氣一點的可以選擇Viv Rangers系列，有粗高跟的軍靴、樂福鞋，還有首次推出的雪靴，配上鑽扣、方扣混搭俐落個性。9m88之前在金曲獎表演時，也是穿了這系列的漆皮鑽扣跟靴。
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