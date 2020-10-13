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瞄準商業熱門關鍵字ESG IWCVS凱特布蘭琪暢談永續發展

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
凱特布蘭琪不僅是好萊塢知名演員，也是IWC萬國表的品牌好友之一。圖／IWC提供
凱特布蘭琪不僅是好萊塢知名演員，也是IWC萬國表的品牌好友之一。圖／IWC提供

投資和永續發展是否牴觸？帶有環境、社會與公司營運管理觀點的「永續投資（ESG）」，已經成為全球企業永續發展的重點指標之一。日前IWC公佈了一段與好萊塢明星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與行銷總監關於ESG的對談，同時公佈了第二版的「可持續發展報告」。

在兩人對談中，凱特布蘭琪相當直接地向行銷總監Franziska Gsell討論可持續發展，並直接扣問：「這和腕表的關聯何在？為什麼你認為可持續進行？」以及ESG對於IWC的審美觀、並對美學造成影響？Franziska Gsell則表示，不僅這是員工、顧客與眾人關心的議題，「我們為在於它將能真正保護我們所生活的世界。」同時再指出，基於對高水準公開承諾的自我承諾，這正是IWC參與「可持續發展報告」，以及選擇GRI標準的初心。

IWC萬國錶於今年七月發表按照全球報告倡議組織（GRI）標準而撰寫的《可持續發展報告》第二版，在這份全新報告中，描述品牌如何實現2018年定下的目標，並提出兩年後、2022年要達成的新目標。

根據2020年的《可持續發展報告》，IWC將嘗試完成以下目標：與2017年的基準相比，將女性在管理層所佔的比例增加一倍、從全球購買100%可再生能源、逐步淘汰未經森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）認證的林業產品、取得「同工同酬（Equal Pay）」認證，以及與2020年的基準相比，將IWC萬國錶每年的企業義工時數增加一倍。

對談中兩人並提及：提到透過購買可再生能源和減少廢物以保護環境的重要性，像是IWC的新包裝也可用於旅行中收納，可長時間運用而無須丟棄；另一重點則是更帶有企業與社會責任的原料採購，以及IWC取得「責任珠寶業委員會」（RJC）的2019年《行為守則》認證。想瞭解更多？則可至IWC官方網站，或IWC官方Youtube頻道，完整瀏覽長約六分鐘的對談影片。

根據2020年的《可持續發展報告》，IWC將嘗試完成以下目標：提升女性在管理層所佔比例、從全球購買100%可再生能源、以及增加企業義工時數等多個目標。圖／翻攝IWC網站
根據2020年的《可持續發展報告》，IWC將嘗試完成以下目標：提升女性在管理層所佔比例、從全球購買100%可再生能源、以及增加企業義工時數等多個目標。圖／翻攝IWC網站
IWC新款的腕表收納盒，同時也可用作旅行收納，進而完成減少浪費。圖／IWC提供
IWC新款的腕表收納盒，同時也可用作旅行收納，進而完成減少浪費。圖／IWC提供
IWC萬國表行銷總監Franziska Gsell，在六分鐘的影片中，與凱特布蘭琪暢談永續發展與IWC的目標與初心。圖／IWC提供
IWC萬國表行銷總監Franziska Gsell，在六分鐘的影片中，與凱特布蘭琪暢談永續發展與IWC的目標與初心。圖／IWC提供

再生能源 義工 好萊塢 凱特布蘭琪

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