瞄準商業熱門關鍵字ESG IWCVS凱特布蘭琪暢談永續發展

投資和永續發展是否牴觸？帶有環境、社會與公司營運管理觀點的「永續投資（ESG）」，已經成為全球企業永續發展的重點指標之一。日前IWC公佈了一段與好萊塢明星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與行銷總監關於ESG的對談，同時公佈了第二版的「可持續發展報告」。

在兩人對談中，凱特布蘭琪相當直接地向行銷總監Franziska Gsell討論可持續發展，並直接扣問：「這和腕表的關聯何在？為什麼你認為可持續進行？」以及ESG對於IWC的審美觀、並對美學造成影響？Franziska Gsell則表示，不僅這是員工、顧客與眾人關心的議題，「我們為在於它將能真正保護我們所生活的世界。」同時再指出，基於對高水準公開承諾的自我承諾，這正是IWC參與「可持續發展報告」，以及選擇GRI標準的初心。

IWC萬國錶於今年七月發表按照全球報告倡議組織（GRI）標準而撰寫的《可持續發展報告》第二版，在這份全新報告中，描述品牌如何實現2018年定下的目標，並提出兩年後、2022年要達成的新目標。

根據2020年的《可持續發展報告》，IWC將嘗試完成以下目標：與2017年的基準相比，將女性在管理層所佔的比例增加一倍、從全球購買100%可再生能源、逐步淘汰未經森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）認證的林業產品、取得「同工同酬（Equal Pay）」認證，以及與2020年的基準相比，將IWC萬國錶每年的企業義工時數增加一倍。