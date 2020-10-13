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吳寶春推7款「台灣風土鹽可頌」！刺蔥、鹽膚木都入饌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
吳寶春創業10年，除了推出新書外，也推出7款台灣風土鹽可頌。記者陳睿中／攝影
吳寶春創業10年，除了推出新書外，也推出7款台灣風土鹽可頌。記者陳睿中／攝影

擁有世界麵包冠軍頭銜，創業至今10年的吳寶春，自即日起以洲南夏至海鹽、長濱精粹鹽花、恆春珊瑚礁鹽、鹽膚木等7款台灣風土鹽，新推出7款各具特色的「鹽可頌」，不僅顏色各異，更透過刺蔥、香草等不同的添加香料，帶來不同的滋味。

台灣四面環海，不同的洋流就有不同的礦物質，還有不同的結晶法、不同的鹽。吳寶春此次與「好食．好物」創辦人高靜玉合作，選擇以不同的台灣風土鹽為出發，創造出7款不同的鹽可頌。同時也特別製作不同一般鹽可頌配方的麵團，兼具彈牙、柔軟與咬斷性的口感；並依照風土鹽的意象，以梔子花染上自然的色彩。

7款鹽可頌中，「洲南夏至海鹽可頌」選用產自嘉義布袋的洲南夏至海鹽，乃是將不同鹹度的鹽水在不同鹽田內日曬所生產。由於鹽田下方鋪有黃色釉瓷，所以此款可頌也以梔子花染成黃色。「太平洋精粹鹽花可頌」的鹽，則是來自台東長濱，是將海水以柴燒之後，取用濃鹽水最表層的金字塔型鹽花所製作。至於「恆春珊瑚礁鹽可頌」，取用來自恆春後灣區珊瑚礁內所產生的鹽，經人工手採後製作，可頌本身則帶有紫色色彩，呼應珊瑚礁的色澤。

除此之外，「鹽膚木可頌」的鹽，取自鹽膚木果實的表皮，乃是台東原住民傳統使用的果實鹽。另外刺蔥鹽可頌、香草鹽可頌、月桃籽鹽可頌等口味，則是以太平洋精粹鹽為基礎，各自再添加刺蔥、萬壽桃、迷迭香、香茅、月桃籽等不同香料炒製，帶來各有特色的風土滋味。每款鹽可頌的售價均為55元。

不僅推出7款鹽可頌，吳寶春也於創業滿10年之時，新推出第6本著作「世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告」新書。至10月31日前，除了有憑書腰加贈2顆台灣風土鹽可頌的活動之外，凡加入LINE好友，於店內消費即可免費獲得1顆台灣風土鹽可頌。

鹽膚木可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影
鹽膚木可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影
7款色澤各異的台灣風土鹽可頌，各使用不同的風土鹽調味。記者陳睿中／攝影
7款色澤各異的台灣風土鹽可頌，各使用不同的風土鹽調味。記者陳睿中／攝影
吳寶春推出7款風味各異的台灣風土鹽可頌。記者陳睿中／攝影
吳寶春推出7款風味各異的台灣風土鹽可頌。記者陳睿中／攝影
洲南夏至海鹽可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影
洲南夏至海鹽可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影
刺蔥鹽可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影
刺蔥鹽可頌，每顆55元。記者陳睿中／攝影

珊瑚 吳寶春 創業

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