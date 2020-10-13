富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內瓦舉行「名表薈萃─日內瓦XII」專場拍賣，並於11月8日攜手Blackbird集團呈獻以21世紀所出產的重要表款為主題的「Retrospective: 2000 - 2020」專拍。兩場拍賣的有近60件亮點拍品將於10月14至15日在台北富藝斯辦公室預展，採預約制，其中包括領銜日內瓦專場的一枚百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，高估價近1.2億元台幣。

百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，為世界上已知僅有的4枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1之一，非常珍罕。百達翡麗1930年代末期開始與設計出微型世界時間懷表的傳奇製表師Louis Cottier合作，將其簡約易用的設計應用於品牌首代量產的型號1415世界時間腕表上。此次上拍的型號2523誕生於1953年，採用新型雙表冠系統，一個用於上發條而另一個在9點鐘位置操控世界時間城市的圓盤。型號2523有兩款，2523的表耳較大且位於表圈上方，而2523/1則是直徑較大、表耳較細且不位在表圈上方。史上僅有4？？枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1中，包含此次上呈的拍品，有2枚亮相於拍場；其餘3枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1，一枚目前珍藏在百達翡麗博物館，另外2枚則已保留於歐洲私人收藏逾15年。

展出亮點還包括一組來自單一藏家近30件的重要私人珍藏，這位被拍賣行暱稱「Mr. Green」的藏家耗時40年收藏的珍品，其中包括勞力士型號8171不鏽鋼腕表，多枚百達翡麗珍罕時計、以及近年來極為熱門的黃金Paul Newman表盤勞力士型號6241「John Player Special」14K黃金腕表。

而富藝斯去年5月與Blackbird集團在去年合作的運動表主題專拍創100%全數拍出的「白手套」佳績，來自各界藏家的好評如潮。本季二度合作推出以以21世紀所重要表款為主題的「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，包括首現拍場的玫瑰金型號5531世界時間三問琺瑯腕表，極可能是世界唯一僅有的一只獨特時計（未來台展出），以及Richard Mille和F.P. Journe等近來備受關注的獨立品牌作品，以及獨一無二特定表款。