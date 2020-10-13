快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
富藝斯「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，百達翡麗型號5207鉑金萬年曆陀飛輪三問腕表，估價35萬瑞郎（約1102萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，百達翡麗型號5207鉑金萬年曆陀飛輪三問腕表，估價35萬瑞郎（約1102萬元台幣）起。圖／富藝斯提供

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內瓦舉行「名表薈萃─日內瓦XII」專場拍賣，並於11月8日攜手Blackbird集團呈獻以21世紀所出產的重要表款為主題的「Retrospective: 2000 - 2020」專拍。兩場拍賣的有近60件亮點拍品將於10月14至15日在台北富藝斯辦公室預展，採預約制，其中包括領銜日內瓦專場的一枚百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，高估價近1.2億元台幣。

百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，為世界上已知僅有的4枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1之一，非常珍罕。百達翡麗1930年代末期開始與設計出微型世界時間懷表的傳奇製表師Louis Cottier合作，將其簡約易用的設計應用於品牌首代量產的型號1415世界時間腕表上。此次上拍的型號2523誕生於1953年，採用新型雙表冠系統，一個用於上發條而另一個在9點鐘位置操控世界時間城市的圓盤。型號2523有兩款，2523的表耳較大且位於表圈上方，而2523/1則是直徑較大、表耳較細且不位在表圈上方。史上僅有4？？枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1中，包含此次上呈的拍品，有2枚亮相於拍場；其餘3枚配有璣鏤表盤的玫瑰金型號2523/1，一枚目前珍藏在百達翡麗博物館，另外2枚則已保留於歐洲私人收藏逾15年。

展出亮點還包括一組來自單一藏家近30件的重要私人珍藏，這位被拍賣行暱稱「Mr. Green」的藏家耗時40年收藏的珍品，其中包括勞力士型號8171不鏽鋼腕表，多枚百達翡麗珍罕時計、以及近年來極為熱門的黃金Paul Newman表盤勞力士型號6241「John Player Special」14K黃金腕表。

而富藝斯去年5月與Blackbird集團在去年合作的運動表主題專拍創100%全數拍出的「白手套」佳績，來自各界藏家的好評如潮。本季二度合作推出以以21世紀所重要表款為主題的「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，包括首現拍場的玫瑰金型號5531世界時間三問琺瑯腕表，極可能是世界唯一僅有的一只獨特時計（未來台展出），以及Richard Mille和F.P. Journe等近來備受關注的獨立品牌作品，以及獨一無二特定表款。

其一是由真力時（ZENITH）打造僅限量一枚的時計「魯邦三世」，複製了知名日本漫畫裡所出現的真力時腕表的表盤，包括在漫畫中為了不直接指出品牌刻意暗化處理logo中的Z字。拍賣收益將捐贈予非營利慈善機構「Zoé4Life」，協助兒童癌症研究及有需要的家庭提供資金。另一款獨一無二的拍品為獨立製表大師Philippe Dufour經典之作Simplicity歡慶20週年的20th Anniversary Model，是大師首個限量系列，預計將推出共20枚，此為編號00的最初款式，紀念意義非凡。

Philippe Dufour Simplicity 20週年限量版編號00，估價待詢。圖／富藝斯提供
Philippe Dufour Simplicity 20週年限量版編號00，估價待詢。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號3974鉑金腕表，估價70萬瑞郎（約2205萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號3974鉑金腕表，估價70萬瑞郎（約2205萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，勞力士型號6241「John Player Special」14K黃金腕表，估價60萬瑞郎（約1890萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，勞力士型號6241「John Player Special」14K黃金腕表，估價60萬瑞郎（約1890萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」與「Retrospective: 2000 - 2020」兩場鐘表拍賣共有近60件亮點拍品將於10月14至15日在台北富藝斯辦公室預展。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」與「Retrospective: 2000 - 2020」兩場鐘表拍賣共有近60件亮點拍品將於10月14至15日在台北富藝斯辦公室預展。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，勞力士型號8171不鏽鋼腕表，估價30萬瑞郎（約945萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，勞力士型號8171不鏽鋼腕表，估價30萬瑞郎（約945萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，Zenith「Lupin The Third」限量一枚腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
富藝斯「Retrospective: 2000 - 2020」專拍，Zenith「Lupin The Third」限量一枚腕表，估價待詢。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號1518黃金腕表，估價25萬瑞郎（約787萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號1518黃金腕表，估價25萬瑞郎（約787萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號2499第二代黃金腕表，估價70萬瑞郎（約2205萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號2499第二代黃金腕表，估價70萬瑞郎（約2205萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，1953年製，估價200萬瑞郎（約6,300萬元台幣）起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃─日內瓦XII」專場，百達翡麗型號2523/1玫瑰金世界時間腕表，1953年製，估價200萬瑞郎（約6,300萬元台幣）起。圖／富藝斯提供

腕表 品牌 日內瓦

延伸閱讀

重新演繹經典！TAG Heuer讓Monaco表多了動感與時髦

以花之名 OMEGA新款De Ville Trésor系列 暗香流動

迷人煙煤灰 MIDO動力儲存腕表 天涼上路小旅行

優雅古典的內斂演示 百達翡麗Twenty 4系列推藍黑新色

相關新聞

吳寶春推7款「台灣風土鹽可頌」！刺蔥、鹽膚木都入饌

擁有世界麵包冠軍頭銜，創業至今10年的吳寶春，自即日起以洲南夏至海鹽、長濱精粹鹽花、恆春珊瑚礁鹽、鹽膚木等7款台灣風土鹽...

富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內...

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄其實來自她的閱讀世界

在科技尚未如今日發達的年代，文字不但是人們抒發情感的最佳媒介，也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章《...

新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色

新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家...

黑餅皮配黑炸雞！必勝客暗黑系「蒜香竹炭雞比薩」搞怪

隨著萬聖節到來，必勝客以炫黑芝心餅皮，搭配黑蒜炸雞，新推出黑色系的「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，成為萬聖節的另類搞怪應景料理...

Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

號稱是卡通界最強的哆啦A夢，歡慶50周年，再度與PAUL & JOE推出聯名美妝，這回一口氣推出3款產品，其中一款限量美...

「綠金」毛豆研發成機能飲品 5年內拚1億元產值

台灣毛豆被視為「綠金」產業，去年外銷產值高達26.1億元，創29年新高。農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工...

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象...

老乾杯燒肉＋金子半之助！「日本和牛雙饗丼」聯名登場

來自日本的丼飯「金子半之助」，此次與頂級燒肉「老乾杯」攜手，將於10月15日起，新推出「日本和牛雙饗丼」，一次就可以吃到...

掀周年慶高峰 SK-II限量版青春露驚喜登場

因應百貨周年慶及眾多年末節日，全球專櫃保養品牌SK-II再現跨界風潮，將於10月15日上市全新「SK-II青春露街頭藝術...

安心旅遊補助近尾聲 飯店再衝一波

秋高氣爽天氣適合出遊，每床補助1千元的安心旅遊措施即將在本月底結束，許多民眾把握機會安排出遊，各飯店也積極衝一波疫後經濟...

上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iF...

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。