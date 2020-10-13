重新演繹經典！TAG Heuer讓Monaco表多了動感與時髦

重新詮釋經典，已成了鐘表品牌的趨勢之一，所以泰格豪雅（TAG Heuer）在今年推出的Monaco計時碼表，除了搭載新的機芯配置，還加上運動元素，賦予現代時髦感。另外，SEIKO為向品牌創辦人服部金太郎致意，在Seiko Astron系列推出了限量紀念表，設計呼應「永遠領先一步」的精神。

在一片圓型表款為主流的市場中，若是提到方型表，TAG Heuer的Monaco一定榜上有名，因為實在是過於經典，自從50年前推出以來，幾乎在外觀上少有太多變革，識別度極高。而今年品牌在推出新款的Monaco系列計時碼表時，卻加入了現代設計的線條，同時搭載已成標配的自製Heuer 02機芯，讓消費者都覺得耳目一新。TAG Heuer自70年代表款獲得靈感，放射狀太陽紋表盤堪稱三款全新腕表亮點，令人聯想起1969年的原型設計。不過最值得一提的是，睽違20年後，再度使用H形不鏽鋼表鍊，表耳處較寬，以承受表身重量，而手腕處漸細，配戴起來更為舒適。從外觀到內在，新款的Monaco腕表都呈現出似曾相識的熟悉感，雋永卻有帶有新意。