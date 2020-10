有錢和富有是不同的！香奈兒語錄其實來自她的閱讀世界

在科技尚未如今日發達的年代,文字不但是人們抒發情感的最佳媒介,也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章《Inside CHANEL》章節 - 嘉柏麗香奈兒與文學 (GABRIELLE CHANEL & LITERATURE)中,就講述了香奈兒女士與文學的淵源,從中除了能夠讓人更理解文學如何影響她的性格、創作和世界觀等等,也更明白她那些經典的傳世語錄從何而來、為何而生。

年幼時歷經母親辭世、被父親遺棄,香奈兒女士曾對好友保羅莫朗 (Paul Morand) 透露,她把文學作品當作是可以暫時躲避現實的另一個美好世界。從小時候喜歡看連載小說並夢想著自己有天能夠成為其中的主角,到後來摯愛卡培男孩 (Boy Capel) 與她分享的伏爾泰 (Voltaire) 、尼采 (Nietzsche) 和博伽梵歌 (Bhagavad Gita)的作品等,其實她涉獵的文學範圍相當廣泛,甚至是對亞洲、波斯與埃及等地的生活與文化的理解,也都有很大的程度是從書中所獲得的,而這些種種也成為日後香奈兒設計作品中的靈感。

在她巴黎的康朋寓所中,有大片的牆面收藏著她所喜愛的書籍,包含詩集作品、小說、戲劇、散文與藝術書籍等,並特別以施洛德 (Germaine Schroeder) 特別製作的精美書皮加以裝訂保存,就像為它們著裝造型,披上特有的黃褐色、米色、黑色、紅色與金色裝束,當成一件件藝術品陳列展示。其中,「詩」在香奈兒女士心中是一門偉大藝術,是美感的極致體驗,所以她終生支持詩人勒韋迪 (Pierre Reverdy) ,除了出版他的作品,也把其手稿珍藏於她的圖書館內。

既然那麼喜歡書,那麼總會希望讓自己兒時想成為書中主角的願望有成真的一天吧?香奈兒女士委託好友保羅莫朗、露易絲德維爾莫蘭和米歇爾德翁,書寫她的傳奇,她刻意對部分的生命經歷保持沈默,維持謎一樣的神秘感以彰顯其個人自由,同時留下伏筆作為故事的鋪陳。目前已有超過150部小說、傳記和藝術書籍以她為主角,並被翻譯成各國文字。

另外也選擇效法哲學家拉布魯耶的風格,以「個人語錄」方式表達自己從書領悟的各種道理與精神,這些語錄也簡單、直接地展現她的性格和獨到見解,像是「最有勇氣的行為,就是要會替自己著想。The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.」、「美麗從你決定成為自己的那一刻開始。Beauty begins the moment you decide to be yourself.」、「有錢的人和富有的人是不同的。There are people who have money and people who are rich.」等等,種種文字不只給予閱讀者實質的建議和提供多樣的思考概念,其實也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託,並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值,並帶來厚實的力量。