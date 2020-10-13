快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙屆奧運冠軍加持 Mohamed Farah帥戴Arnold & son

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
田徑冠軍、世界名將的Mo Farah，以一身駝色高領風衣外套搭配Arnold & Son腕表，帥氣炸裂。圖／翻攝IG
田徑冠軍、世界名將的Mo Farah，以一身駝色高領風衣外套搭配Arnold & Son腕表，帥氣炸裂。圖／翻攝IG

和傳統的社群KOL、明星、名流不同，特定領域的運動明星總透過傑出的體能表現，對於體育愛好者擁有宛如明星般的神奇號召。而除了台灣熟知的棒球、籃球、網球、F1一級方程式賽車之外，同樣有無數在歷來擁有傑出成就的體壇明星，成為新一代奢侈品產業的聚焦KOL。

擁有多個奧運冠軍和世界冠軍的「Mo Farah」，生於索馬利亞、並歸化為英國公民的田徑運動員，又以中長跑和長跑最為擅長。近期重新練跑、準備在下個賽事超越自己英國紀錄的他，近期就配戴上了同為英國高級製表品牌Arnold & Son的DTE雙陀飛輪兩地時間腕表與恆定動力陀飛輪（Constant Force Tourbillon）；Mo Farah一身駝色高領風衣外套帥氣炸裂，堅定的眼神則呼應著表款所帶來的規律與可靠，也像Mo Farah在田徑場上的傑出表現。

另一邊游泳好手、也是沛納海（PANERAI）品牌代言人Gregorio Paltrinieri，則跳脫水中世界，在陸地上大展義式型男生活風格：時而騎乘偉士牌機車宛如「羅馬假期」自由穿梭街道、時而來上一杯義式咖啡悠遊愜意，相同的是：手上的沛納海PAM 1209潛水腕表，擁有300米防水性能、精鋼表殼，而藍色表圈更帶給人地中海的蔚藍聯想，還不能去義大利旅遊的同時，或許暫時戴上沛納海，感受義式生活風情。

游泳名將、帥氣的義大利「小鮮肉」Gregorio Paltrinieri戴上PANERAI潛水腕表PAM 1209，一展率性義式生活風格。圖／翻攝IG
游泳名將、帥氣的義大利「小鮮肉」Gregorio Paltrinieri戴上PANERAI潛水腕表PAM 1209，一展率性義式生活風格。圖／翻攝IG
Arnold & Son，DTE雙陀飛輪兩地時間腕表，上下左右四個時間盤與陀飛輪，展現出平衡對稱的時間秩序。圖／翻攝IG
Arnold & Son，DTE雙陀飛輪兩地時間腕表，上下左右四個時間盤與陀飛輪，展現出平衡對稱的時間秩序。圖／翻攝IG
一件西裝、一頂安全帽、騎上摩托車，當然還少不了一只PANERAI腕表為率性自由加乘。圖／翻攝IG
一件西裝、一頂安全帽、騎上摩托車，當然還少不了一只PANERAI腕表為率性自由加乘。圖／翻攝IG

英國 品牌 腕表

延伸閱讀

東京為奧運熱身 11月先辦國際體操賽

5人制棒球台灣首次正式開打 街頭風、快節奏是特色

NBA／繼續打球還是退役？ 加索：用一個月時間決定

游泳／王冠閎10日啟程匈牙利 首戰職業賽備戰奧運

相關新聞

吳寶春推7款「台灣風土鹽可頌」！刺蔥、鹽膚木都入饌

擁有世界麵包冠軍頭銜，創業至今10年的吳寶春，自即日起以洲南夏至海鹽、長濱精粹鹽花、恆春珊瑚礁鹽、鹽膚木等7款台灣風土鹽...

富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內...

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄其實來自她的閱讀世界

在科技尚未如今日發達的年代，文字不但是人們抒發情感的最佳媒介，也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章《...

新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色

新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家...

黑餅皮配黑炸雞！必勝客暗黑系「蒜香竹炭雞比薩」搞怪

隨著萬聖節到來，必勝客以炫黑芝心餅皮，搭配黑蒜炸雞，新推出黑色系的「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，成為萬聖節的另類搞怪應景料理...

Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

號稱是卡通界最強的哆啦A夢，歡慶50周年，再度與PAUL & JOE推出聯名美妝，這回一口氣推出3款產品，其中一款限量美...

「綠金」毛豆研發成機能飲品 5年內拚1億元產值

台灣毛豆被視為「綠金」產業，去年外銷產值高達26.1億元，創29年新高。農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工...

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象...

老乾杯燒肉＋金子半之助！「日本和牛雙饗丼」聯名登場

來自日本的丼飯「金子半之助」，此次與頂級燒肉「老乾杯」攜手，將於10月15日起，新推出「日本和牛雙饗丼」，一次就可以吃到...

掀周年慶高峰 SK-II限量版青春露驚喜登場

因應百貨周年慶及眾多年末節日，全球專櫃保養品牌SK-II再現跨界風潮，將於10月15日上市全新「SK-II青春露街頭藝術...

安心旅遊補助近尾聲 飯店再衝一波

秋高氣爽天氣適合出遊，每床補助1千元的安心旅遊措施即將在本月底結束，許多民眾把握機會安排出遊，各飯店也積極衝一波疫後經濟...

上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iF...

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。