雙屆奧運冠軍加持 Mohamed Farah帥戴Arnold & son

和傳統的社群KOL、明星、名流不同，特定領域的運動明星總透過傑出的體能表現，對於體育愛好者擁有宛如明星般的神奇號召。而除了台灣熟知的棒球、籃球、網球、F1一級方程式賽車之外，同樣有無數在歷來擁有傑出成就的體壇明星，成為新一代奢侈品產業的聚焦KOL。

擁有多個奧運冠軍和世界冠軍的「Mo Farah」，生於索馬利亞、並歸化為英國公民的田徑運動員，又以中長跑和長跑最為擅長。近期重新練跑、準備在下個賽事超越自己英國紀錄的他，近期就配戴上了同為英國高級製表品牌Arnold & Son的DTE雙陀飛輪兩地時間腕表與恆定動力陀飛輪（Constant Force Tourbillon）；Mo Farah一身駝色高領風衣外套帥氣炸裂，堅定的眼神則呼應著表款所帶來的規律與可靠，也像Mo Farah在田徑場上的傑出表現。

另一邊游泳好手、也是沛納海（PANERAI）品牌代言人Gregorio Paltrinieri，則跳脫水中世界，在陸地上大展義式型男生活風格：時而騎乘偉士牌機車宛如「羅馬假期」自由穿梭街道、時而來上一杯義式咖啡悠遊愜意，相同的是：手上的沛納海PAM 1209潛水腕表，擁有300米防水性能、精鋼表殼，而藍色表圈更帶給人地中海的蔚藍聯想，還不能去義大利旅遊的同時，或許暫時戴上沛納海，感受義式生活風情。