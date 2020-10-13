快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

一機抵多機！法國特福、九陽推多功能氣炸鍋 烤全雞也OK

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，全雞、整條魚都能直接放入。圖／法國特福提供
法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，全雞、整條魚都能直接放入。圖／法國特福提供

氣炸鍋近2年在台灣掀起熱潮，一躍成為廚房小家電的當紅炸子雞。為了在競爭激烈的家電市場中抓住消費者的心，各品牌陸續發揮產品設計創意，讓一台氣炸鍋就能變出更多樣化的料理。

早在2006年就於歐洲推出全球第一台氣炸鍋的Tefal法國特福，宣布在台正式推出2020年升級版氣炸鍋Actifry，有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，以品牌自豪的不沾鍋技術打造，全雞、整條魚都能直接放入。內建獨家「拌炒螺旋槳」並搭載龍捲風動態熱流科技，料理時不用手動翻面，就能讓食材均勻加熱，口感還更酥嫩多汁。上方透明大天窗設計，更能輕鬆掌握食物料理狀態。

法國特福氣炸鍋內建9種料理行程，使用者還能根據食材類型自行調整氣炸時間、溫度、拌炒程式，再搭配酥炸籃和烘烤杯等專屬配件，炸、炒、煎、烤、煮、烘焙一台搞定，最多還能一次完成上下2道料理。最貼心的是，從上蓋、內鍋和拌炒螺旋槳皆可拆下來直接丟入洗碗機清洗。

另外，九陽近期也推出最新開發「多功能蒸烤氣炸鍋」，首創「清蒸」和「蒸汽烤」功能，一舉結合氣炸鍋、蒸氣烤箱和電蒸鍋3種功能，並針對台灣消費者最常用的料理研發出對應的14種模式，從經典炸物、低溫舒肥到臘味煲飯，甚至是優格都能一機完成，除了內建的模式外，消費者同樣能依據料理需求手動調整對應的溫度和時間，使料理變化更加多元。

根據九陽實驗室測試結果，蒸烤氣炸鍋所烹調的料理，肉類鮮嫩度可提升64%，減鹽率最高可達42%，還能將食材的香甜度提升31%，特殊的高溫蒸氣功能，能將食材水分完美保留，美味升級更有感。此外，九陽蒸烤氣炸鍋採用上掀式上蓋設計，料理完用濕布擦拭即可，內建的熱烘除菌功能，讓消費者使用更安心。

搭配酥炸籃配件，法國特福氣炸鍋最多能一次完成上下2道料理。記者黃筱晴／攝影
搭配酥炸籃配件，法國特福氣炸鍋最多能一次完成上下2道料理。記者黃筱晴／攝影
法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，全雞、整條魚都能直接放入。記者黃筱晴／攝影
法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，全雞、整條魚都能直接放入。記者黃筱晴／攝影
法國特福氣炸鍋上方透明大天窗設計，隨時輕鬆掌握食物料理狀態。記者黃筱晴／攝影
法國特福氣炸鍋上方透明大天窗設計，隨時輕鬆掌握食物料理狀態。記者黃筱晴／攝影
九陽多功能蒸烤氣炸鍋，建議售價9,900元。圖／特力集團提供
九陽多功能蒸烤氣炸鍋，建議售價9,900元。圖／特力集團提供
除了內建模式，九陽多功能蒸烤氣炸鍋還可依據料理需求手動調整對應的溫度和時間。圖／特力集團提供
除了內建模式，九陽多功能蒸烤氣炸鍋還可依據料理需求手動調整對應的溫度和時間。圖／特力集團提供
九陽多功能蒸烤氣炸鍋270度上蓋可視窗設計，料理進度輕鬆掌握。圖／特力集團提供
九陽多功能蒸烤氣炸鍋270度上蓋可視窗設計，料理進度輕鬆掌握。圖／特力集團提供
Tefal法國特福自2019年起開始陸續引進廚房小家電系列。記者黃筱晴／攝影
Tefal法國特福自2019年起開始陸續引進廚房小家電系列。記者黃筱晴／攝影
九陽多功能蒸烤氣炸鍋擁有霧黑機身與低調簡約的外觀設計，不論放置開放式廚房或一般櫥櫃空間皆能優雅融入。圖／特力集團提供
九陽多功能蒸烤氣炸鍋擁有霧黑機身與低調簡約的外觀設計，不論放置開放式廚房或一般櫥櫃空間皆能優雅融入。圖／特力集團提供
法國特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價14,880元，上市優惠價8,990元。記者黃筱晴／攝影
法國特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價14,880元，上市優惠價8,990元。記者黃筱晴／攝影
獨家烘烤杯配件，布丁、茶碗蒸等甜鹹料理都可使用法國特福氣炸鍋製作。記者黃筱晴／攝影
獨家烘烤杯配件，布丁、茶碗蒸等甜鹹料理都可使用法國特福氣炸鍋製作。記者黃筱晴／攝影

氣炸鍋 法國

延伸閱讀

法國南特史博館不滿中國審查 終止成吉思汗展

外交部：駐法處兩名確診職員已康復上班 全程戴口罩

全國電子周年慶第2波開賣 3大類商品超殺優惠必入手

國際秩序崩解！法國指派首位「印太大使」 對中國施壓升級

相關新聞

吳寶春推7款「台灣風土鹽可頌」！刺蔥、鹽膚木都入饌

擁有世界麵包冠軍頭銜，創業至今10年的吳寶春，自即日起以洲南夏至海鹽、長濱精粹鹽花、恆春珊瑚礁鹽、鹽膚木等7款台灣風土鹽...

富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內...

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄其實來自她的閱讀世界

在科技尚未如今日發達的年代，文字不但是人們抒發情感的最佳媒介，也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章《...

新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色

新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家...

黑餅皮配黑炸雞！必勝客暗黑系「蒜香竹炭雞比薩」搞怪

隨著萬聖節到來，必勝客以炫黑芝心餅皮，搭配黑蒜炸雞，新推出黑色系的「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，成為萬聖節的另類搞怪應景料理...

Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

號稱是卡通界最強的哆啦A夢，歡慶50周年，再度與PAUL & JOE推出聯名美妝，這回一口氣推出3款產品，其中一款限量美...

「綠金」毛豆研發成機能飲品 5年內拚1億元產值

台灣毛豆被視為「綠金」產業，去年外銷產值高達26.1億元，創29年新高。農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工...

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象...

老乾杯燒肉＋金子半之助！「日本和牛雙饗丼」聯名登場

來自日本的丼飯「金子半之助」，此次與頂級燒肉「老乾杯」攜手，將於10月15日起，新推出「日本和牛雙饗丼」，一次就可以吃到...

掀周年慶高峰 SK-II限量版青春露驚喜登場

因應百貨周年慶及眾多年末節日，全球專櫃保養品牌SK-II再現跨界風潮，將於10月15日上市全新「SK-II青春露街頭藝術...

安心旅遊補助近尾聲 飯店再衝一波

秋高氣爽天氣適合出遊，每床補助1千元的安心旅遊措施即將在本月底結束，許多民眾把握機會安排出遊，各飯店也積極衝一波疫後經濟...

上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iF...

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。