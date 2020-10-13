一機抵多機！法國特福、九陽推多功能氣炸鍋 烤全雞也OK
氣炸鍋近2年在台灣掀起熱潮，一躍成為廚房小家電的當紅炸子雞。為了在競爭激烈的家電市場中抓住消費者的心，各品牌陸續發揮產品設計創意，讓一台氣炸鍋就能變出更多樣化的料理。
早在2006年就於歐洲推出全球第一台氣炸鍋的Tefal法國特福，宣布在台正式推出2020年升級版氣炸鍋Actifry，有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，法國特福氣炸鍋的圓形內鍋擁有直徑25公分大容量，以品牌自豪的不沾鍋技術打造，全雞、整條魚都能直接放入。內建獨家「拌炒螺旋槳」並搭載龍捲風動態熱流科技，料理時不用手動翻面，就能讓食材均勻加熱，口感還更酥嫩多汁。上方透明大天窗設計，更能輕鬆掌握食物料理狀態。
法國特福氣炸鍋內建9種料理行程，使用者還能根據食材類型自行調整氣炸時間、溫度、拌炒程式，再搭配酥炸籃和烘烤杯等專屬配件，炸、炒、煎、烤、煮、烘焙一台搞定，最多還能一次完成上下2道料理。最貼心的是，從上蓋、內鍋和拌炒螺旋槳皆可拆下來直接丟入洗碗機清洗。
另外，九陽近期也推出最新開發「多功能蒸烤氣炸鍋」，首創「清蒸」和「蒸汽烤」功能，一舉結合氣炸鍋、蒸氣烤箱和電蒸鍋3種功能，並針對台灣消費者最常用的料理研發出對應的14種模式，從經典炸物、低溫舒肥到臘味煲飯，甚至是優格都能一機完成，除了內建的模式外，消費者同樣能依據料理需求手動調整對應的溫度和時間，使料理變化更加多元。
根據九陽實驗室測試結果，蒸烤氣炸鍋所烹調的料理，肉類鮮嫩度可提升64%，減鹽率最高可達42%，還能將食材的香甜度提升31%，特殊的高溫蒸氣功能，能將食材水分完美保留，美味升級更有感。此外，九陽蒸烤氣炸鍋採用上掀式上蓋設計，料理完用濕布擦拭即可，內建的熱烘除菌功能，讓消費者使用更安心。
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