快訊

基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。

新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家實體美妝複合店，並針對年輕族群喜愛拍照、自拍的特性，店型呈現未來感設計，時髦又吸睛，還有首創AR虛擬智慧試妝服務，讓年輕人試妝不再怕看櫃姐櫃哥臉色，可隨心所欲自在試色玩色。

beautySTAGE美麗台實體店位於新光三越台中中港店B1，30坪空間齊聚30個美妝品牌。店型設計以「彩妝圖書館」為靈感，並以選物店的豐富性與廣納性為呈現，主打「自己的妝顏，自己書寫」，打造一座專屬千禧世代的彩妝社交場域。

想要找到合適的彩妝，到專櫃試妝又害怕看櫃姐櫃哥臉色，有試妝、購買壓力而無法盡情試色，這是普遍消費者都曾經遇過的靠櫃障礙。因此，beautySTAGE美麗台實體店現場提供首創的AR虛擬智慧試妝服務，讓使用者可以省去上妝、卸妝的麻煩，彈指之間就可隨心所欲、不受限制的試色，還可以用手機拍下各式各樣的試色照片後交叉比對，精挑細選出最適合自己的彩妝。

此外，包括ESTEE LAUDER、LANCOME、BOBBI BROWN等各大指標美妝品牌在beautySTAGE美麗台實體店，也獨家限量推出的「輕量級」產品，讓年輕世代族群可先透過較無負擔的輕量級容量體驗，作為之後入手正貨的參考。也可以在不受打擾的品牌試妝櫃盡情體驗各精品美妝推出的新品，讓百貨成為自己最大、新貨最齊全的美妝台。

beautySTAGE美麗台實體店，10/15至10/25開幕慶推出多款排隊發燒組優惠，像是LANCOME買大送多獨家激殺組，買超未來肌因賦活露20ml送超未來肌因賦活露5mlx4，價值4,400元，特價2,200元， 限量30組。植村秀10/15當日不限金額消費送唇膏一支(不挑色)。

beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店，並提供AR虛擬智慧試妝服務。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供
beautySTAGE美麗台在新光三越台中中港店B1開出首家實體美妝複合店。圖／新光三越提供

品牌

延伸閱讀

Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

新光三越 引進Hermès Beauty 忠孝SOGO 食力升級大改裝

新光三越拚掛牌…找台新證承銷

叔姪情濃 新光三越skm pay回饋率衝19.3%

相關新聞

吳寶春推7款「台灣風土鹽可頌」！刺蔥、鹽膚木都入饌

擁有世界麵包冠軍頭銜，創業至今10年的吳寶春，自即日起以洲南夏至海鹽、長濱精粹鹽花、恆春珊瑚礁鹽、鹽膚木等7款台灣風土鹽...

富藝斯日內瓦鐘表拍賣預展 上億百達翡麗明起台北展出

富藝斯鐘表（Phillips in Association with Bacs & Russo）將於11月6至7日在日內...

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄其實來自她的閱讀世界

在科技尚未如今日發達的年代，文字不但是人們抒發情感的最佳媒介，也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章《...

新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色

新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家...

黑餅皮配黑炸雞！必勝客暗黑系「蒜香竹炭雞比薩」搞怪

隨著萬聖節到來，必勝客以炫黑芝心餅皮，搭配黑蒜炸雞，新推出黑色系的「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，成為萬聖節的另類搞怪應景料理...

Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

號稱是卡通界最強的哆啦A夢，歡慶50周年，再度與PAUL & JOE推出聯名美妝，這回一口氣推出3款產品，其中一款限量美...

「綠金」毛豆研發成機能飲品 5年內拚1億元產值

台灣毛豆被視為「綠金」產業，去年外銷產值高達26.1億元，創29年新高。農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工...

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

如果說到近十年台灣最精彩的時尚展覽，愛馬仕（Hermès）2014年首次抵達台灣舉行的petit h巡迴展絕對是讓人印象...

老乾杯燒肉＋金子半之助！「日本和牛雙饗丼」聯名登場

來自日本的丼飯「金子半之助」，此次與頂級燒肉「老乾杯」攜手，將於10月15日起，新推出「日本和牛雙饗丼」，一次就可以吃到...

掀周年慶高峰 SK-II限量版青春露驚喜登場

因應百貨周年慶及眾多年末節日，全球專櫃保養品牌SK-II再現跨界風潮，將於10月15日上市全新「SK-II青春露街頭藝術...

安心旅遊補助近尾聲 飯店再衝一波

秋高氣爽天氣適合出遊，每床補助1千元的安心旅遊措施即將在本月底結束，許多民眾把握機會安排出遊，各飯店也積極衝一波疫後經濟...

上半年因疫情來客數下滑 汐止遠雄廣場生日慶目標1億元

新北市汐止iFG遠雄廣場14日起展開為期12天的「生日慶」，祭出多項優惠。全台百貨上半年受疫情影響，來客數下滑，今年iF...

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。