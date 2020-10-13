聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光三越「beautySTAGE美麗台」實體店誕生 AR試妝不用看人臉色
新光三越beautySTAGE美麗台，為對應年輕世代使用美妝的場景與需求，從線上擴展至線下，在新光三越台中中港店開出首家實體美妝複合店，並針對年輕族群喜愛拍照、自拍的特性，店型呈現未來感設計，時髦又吸睛，還有首創AR虛擬智慧試妝服務，讓年輕人試妝不再怕看櫃姐櫃哥臉色，可隨心所欲自在試色玩色。
beautySTAGE美麗台實體店位於新光三越台中中港店B1，30坪空間齊聚30個美妝品牌。店型設計以「彩妝圖書館」為靈感，並以選物店的豐富性與廣納性為呈現，主打「自己的妝顏，自己書寫」，打造一座專屬千禧世代的彩妝社交場域。
想要找到合適的彩妝，到專櫃試妝又害怕看櫃姐櫃哥臉色，有試妝、購買壓力而無法盡情試色，這是普遍消費者都曾經遇過的靠櫃障礙。因此，beautySTAGE美麗台實體店現場提供首創的AR虛擬智慧試妝服務，讓使用者可以省去上妝、卸妝的麻煩，彈指之間就可隨心所欲、不受限制的試色，還可以用手機拍下各式各樣的試色照片後交叉比對，精挑細選出最適合自己的彩妝。
此外，包括ESTEE LAUDER、LANCOME、BOBBI BROWN等各大指標美妝品牌在beautySTAGE美麗台實體店，也獨家限量推出的「輕量級」產品，讓年輕世代族群可先透過較無負擔的輕量級容量體驗，作為之後入手正貨的參考。也可以在不受打擾的品牌試妝櫃盡情體驗各精品美妝推出的新品，讓百貨成為自己最大、新貨最齊全的美妝台。
beautySTAGE美麗台實體店，10/15至10/25開幕慶推出多款排隊發燒組優惠，像是LANCOME買大送多獨家激殺組，買超未來肌因賦活露20ml送超未來肌因賦活露5mlx4，價值4,400元，特價2,200元， 限量30組。植村秀10/15當日不限金額消費送唇膏一支(不挑色)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言