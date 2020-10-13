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黑餅皮配黑炸雞！必勝客暗黑系「蒜香竹炭雞比薩」搞怪

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
必勝客新推出「蒜香竹炭雞比薩」，定價810元，單點優惠價459元。圖／必勝客提供
必勝客新推出「蒜香竹炭雞比薩」，定價810元，單點優惠價459元。圖／必勝客提供

隨著萬聖節到來，必勝客以炫黑芝心餅皮，搭配黑蒜炸雞，新推出黑色系的「妖獸黑蒜香竹炭雞比薩」，成為萬聖節的另類搞怪應景料理。呼應萬聖節的氣氛，即日起至11月9日期間，芝心餅皮將全面升級為「炫黑芝心餅皮」，另外配合週年慶活動，消費滿800元，加價50元即可獲得夏威夷小比薩。

必勝客自即日起至11月9日限時推出的「蒜香竹炭雞比薩」，擁有漆黑的外型。其中炫黑芝心餅皮乃是選用孟宗竹竹炭粉加入麵團中揉製而成，再搭配上香濃芝心內餡，帶來外酥內軟的口感。黑蒜炸雞則是以蒜香配方醃漬入味，並搭配上辣椒、洋蔥、蒜香美乃滋、莫扎瑞拉起司等配料，定價810元，單點優惠價459元。以定價購買，適用外帶買大送大、外送買大送小的方案。另外還有以蒜香竹炭雞比薩為主的「炫黑萬聖經典餐」、「炫黑萬聖趴踢餐」等方案，各為998、1,188元。

除了蒜香竹炭雞比薩外，即日起至11月9日期間，凡加價25～100元，所有餅皮皆能升級炫黑芝心餅皮。另為慶祝週年慶，即日起至10月26日期間，消費滿800元，加價50元即可獲得夏威夷小比薩一個。自10月16日起，必勝客也於官方粉絲團將推出「萬聖暗黑派對」抽獎活動，有機會獲得價值萬元的派對組合。

以竹炭粉調色的「炫黑芝心餅皮」，乃是蒜香竹炭雞比薩的一大特色。圖／必勝客提供
以竹炭粉調色的「炫黑芝心餅皮」，乃是蒜香竹炭雞比薩的一大特色。圖／必勝客提供

萬聖節 夏威夷 派對

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