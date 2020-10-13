Q萌來襲！哆啦A夢聯名PAUL & JOE 限定美妝組必收

號稱是卡通界最強的哆啦A夢，歡慶50周年，再度與PAUL & JOE推出聯名美妝，這回一口氣推出3款產品，其中一款限量美妝組，一口氣涵蓋隔離乳、蜜粉餅、腮紅與化妝包，根本就是必收，另外還有護唇膏、夾心唇膏等，價格容易入手。

PAUL & JOE去年已經跟哆啦A夢聯名，掀起搶購風潮，今年二度聯手，請出哆啦A夢之外，連妹妹哆啦美也加入，整體走黃色調的歡欣鼓舞氛圍，最值得入手是「哆啦A夢50周年限量美妝組」。

美妝組中，包括有明星產品PAUL & JOE糖瓷絲潤隔離乳限量旅行版15ml，還搭配有哆啦美吊飾，隔離乳含有香檳金配方，搭配橙花精露與玻尿酸保濕精華，讓肌膚展現出光澤感。

以及糖瓷校色珍珠蜜粉餅，印上哆啦A夢與哆啦美、PAUL & JOE黃色小碎花圖騰，粉餅表面也有哆啦A夢與哆啦美的壓紋圖騰，採用薰衣草珠光因子折射光線；還有巴黎訂製絲光腮紅，能夠提亮蘋果肌，表面也有壓上哆啦美笑咪咪的壓紋。美妝組還包括一款雙面使用的化妝包，售價2,050元。

去年賣到缺貨的夾心唇膏，今年同樣推出三款，唇膏的內蕊有哆啦A夢的臉蛋，蓋子上則有哆啦美的笑臉，共有3款顏色可選。