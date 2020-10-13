「綠金」毛豆研發成機能飲品 5年內拚1億元產值

台灣毛豆被視為「綠金」產業，去年外銷產值高達26.1億元，創29年新高。農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工技術，將過去外觀不佳、無法外銷的毛豆格外品賦予全新價值，推出國產毛豆植物飲產品，具有多種機能性成分、零膽固醇等優勢，格外品毛豆仁估計每年約有1萬2000公噸，可加工濃縮成毛豆植物飲產品，預計5年內可增加1億元產值。

高雄場長戴順發表示，採收毛豆當中，能加工冷凍外銷者僅占六成，剩餘四成外觀不佳的格外品，即使剝成豆仁價格也不佳。且兩公斤的豆莢剝不到1公斤的豆仁，1公斤的豆仁又賣不到1公斤外銷豆莢的價格。高雄場推動乾燥濃縮及微細化等加工技術，透過真空乾燥技術，完整保留毛豆營養成分，將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

高雄場表示，106年開始推動研發毛豆機能性產品，不僅讓毛豆產品在國際市場的競爭力再上一層樓，同時增加毛豆產品的多元性，開創產業多元價值，目前該產品生產技術已授權技轉予產學合作業者永昇冷凍食品公司應用販售。

相較坊間較常見的機能性植物飲如黃豆及碗豆植物飲，高雄場說，國產毛豆植物飲獨樹一幟，且有95%以上消費者認為飲品風味很好，市場反應極佳。目前國內消費者採購通路以網路、購物台為主，預計該產品可於5年內增加1億元產值。

目前農委會積極輔導業者開發新產品及新市場，爭取外銷訂單，日前也輔導業者至日本東京參加「2019日本保健產品原料展」，搶攻日本機能性產品市場，未來更預計推進新加坡及歐美等市場，讓台灣綠金在國際持續發光。